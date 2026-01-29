Revêtements des aires de jeux : vos enfants sont-ils en danger ?

L'ESSENTIEL Les granulés de caoutchouc recyclé issus de pneus peuvent libérer des substances toxiques.

Les plus petites particules sont les plus dangereuses.

Des tests montrent un impact sur la faune, la flore et la qualité de l'eau.

On les dit écologiques et on les croit sans danger, mais ils pourraient bien être toxiques. Saviez-vous que les petits granulés noirs ou colorés qui jonchent le sol des aires de jeux ou les pistes d’athlétisme pour les rendre plus "souples", étaient des pneus recyclés ? Une nouvelle étude, publiée dans la revue Environmental and Biogeochemical Processes, alerte sur les risques que ces matériaux transformés peuvent poser pour la santé humaine et l’environnement.

Des pneus transformés en composés toxiques

Couramment utilisés pour aménager des espaces publics comme les terrains de sport ou de jeux, les granulats de caoutchouc issus de pneus usagés sont vantés pour leur durabilité, leur résistance. Mais selon cette recherche, ces matériaux contiennent de fortes concentrations d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des composés organiques toxiques et persistants – et sans surprise cancérigènes. Le chercheur Patryk Oleszczuk, auteur principal des travaux, précise dans un communiqué : "Recycler les pneus en granulés est souvent perçu comme une solution écologique, mais nos résultats montrent que la taille des particules joue un rôle crucial dans leur toxicité".

En effet, plus la particule est petite, plus elle est toxique. Pour arriver à ce constat, l’équipe a analysé trois tailles de granulés, allant de moins de 1,5 mm à 6 mm. Les plus petits fragments concentraient les niveaux les plus élevés d'HAP, jusqu’à 100 mg/kg, et en libéraient des quantités importantes dans l'eau et le sol. Or, c’est cette fraction "librement dissoute" d’HAP qui est directement assimilable par les organismes vivants. "Se contenter de mesurer la concentration totale peut sous-estimer le risque environnemental réel", souligne Oleszczuk.

Toxicité confirmée chez les plantes et les organismes du sol

Les chercheurs sont allés plus loin en testant l'effet des granulés sur des vers de terre, des plantes et des bactéries aquatiques. Résultat : diminution de la survie et de la reproduction chez des insectes du sol, inhibition de la croissance des racines chez les plantes, et toxicité aiguë chez les bactéries. Des métaux lourds, comme le zinc et le cuivre, ont aussi été libérés dans l’eau à des niveaux supérieurs aux seuils de potabilité.

Si ces produits recyclés ne sont pas tous à proscrire, les auteurs appellent à des réglementations plus strictes selon la taille des particules, et à chercher des alternatives plus sûres, notamment pour les lieux fréquentés par les enfants.