Les sols en PVC peuvent nuire à notre santé

L'ESSENTIEL Les sols en PVC, un plastique fabriqué à partir de chlorure de vinyle, sont de plus en plus utilisés, car ils ressemblent au bois mais sont moins coûteux, plus pratiques à poser et sont faciles à entretenir.

La fabrication du chlorure de vinyle se fait à partir de mercure, de plomb, de plastifiants à base de phtalate, d’amiante et d’autres additifs toxiques.

Les produits chimiques utilisés peuvent se retrouver dans la poussière que l'on respire ou être absorbés par la peau lorsque l’on marche pieds nus sur les revêtements.

Au cours des dernières années, certaines maisons et appartements construits ou rénovés ont tendance à avoir un point commun : les sols en vinyle. Ces derniers sont de plus en plus utilisés, car ils sont moins coûteux, plus pratiques et rapides à poser, dotés d’une efficacité acoustique, ils sont également faciles à entretenir et peuvent être nettoyés avec de l’eau.

"Ils ressemblent au bois, mais ils ne sont pas entretenus de la même manière. C'est pourquoi les gens les utilisent partout. Ils sont utilisés dans les hôpitaux, les écoles, les logements abordables, mais aussi dans les résidences et les hôtels haut de gamme", a indiqué Jonsara Ruth, directrice du Healthy Materials Lab de la Parsons School of Design.

Problème : ces revêtements de sol sont élaborés à l'aide de PVC, à savoir un plastique fabriqué à partir de chlorure de vinyle, qui est toxique non seulement lors de sa production mais aussi longtemps après sa mise en circulation. C’est ce qu’a révélé un média américain Fast Company.

Des additifs toxiques présents dans les planchers en vinyle

Sur son site, il a expliqué que les sols en PVC étaient dangereux pour le personnel qui les fabrique en raison des additifs présents dans ces planchers. En Chine, où la plupart des revêtements de sol en vinyle sont mis au point, la première étape consiste généralement à produire du chlorure de vinyle en utilisant du mercure, un autre produit chimique toxique. Le mercure "est libéré dans l'atmosphère et distribué dans le monde entier. Il se dégage sous la pluie", a déclaré Jim Vallette, président de Material Research L3C, une entreprise qui étudie le PVC.

D’après Fast Company, la fabrication du chlorure de vinyle génère aussi des dioxines, d'autres substances cancérigènes puissantes, qui polluent ensuite l'environnement et peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Une fois que le PVC est fabriqué, d'autres additifs sont utilisés pour le transformer en revêtement de sol. Certaines usines se servent de plomb et de plastifiants à base de phtalate, une substance toxique pour la reproduction. L'amiante est également utilisé dans la production de PVC.

Des produits chimiques présents dans les sols en PVC peuvent être absorbés par la peau

Les planchers en vinyle sont aussi dangereux pour les habitants des logements où ils sont installés. Le cabinet d'architecture Perkins & Will a noté dans un rapport que certains additifs comme les plastifiants ne se fixent pas au PVC et restent actifs. Ainsi ils peuvent se retrouver dans la poussière que l'on respire ou être directement absorbés par la peau lorsque l’on marche pieds nus sur les sols en vinyle. En cas d’incendie, les produits chimiques contenus dans la fumée peuvent provoquer des maladies respiratoires.

"Je pense qu'en tant qu’architectes, nous avons un rôle important à jouer pour changer le cours des choses, et les constructeurs [ou] toute personne travaillant dans le bâtiment ou le design. Si nous commençons à exiger d'autres produits et à boycotter les sols en PVC, les fabricants suivront, n'est-ce pas ?", a spécifié Jonsara Ruth.