Santé cardiaque : comment les bruits de voisinage peuvent vous nuire

L'ESSENTIEL Les bruits sourds générés par les personnes marchant pieds nus ne sont pas pris en compte par les mesures actuelles utilisées dans les codes du bâtiment.

On parle de "tapage nocturne" lorsque les nuisances sonores surviennent la nuit, c'est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil.

Disputes, talons, chutes d’objets, travaux… Ces différents bruits sont provoqués, de jour comme de nuit, par le comportement des êtres humains. En général, ils sont générés par les voisins du dessus ou du même pallier. Selon, Markus Mueller-Trapet, membre du Conseil national de recherches du Canada, ces nuisances sonores peuvent mettre en danger votre santé. Pour parvenir à cette conclusion, il a réalisé une étude, dont les résultats ont été présentés lors de la 183ème réunion de l'Acoustical Society of America, qui se déroule du 5 au 9 décembre à Nashville (États-Unis).

Les "bruits d’impact" sont "plus gênants" que toute autre source sonore

Dans le cadre de ces travaux, le chercheur et son équipe ont recruté plusieurs adultes et les ont fait participer à une série d'expériences conçues pour simuler et mesurer la gêne ressentie face à un voisin bruyant. Les scientifiques ont créé une situation semblable à celle d'un salon et enregistré des sons de personnes marchant constamment et des bruits sourds provoqués par la chute d'un objet. Ces sons, appelés "bruits d'impact", sont l'une des principales causes de plaintes dans les immeubles résidentiels. En utilisant différentes techniques de lecture et la réalité virtuelle, ils ont fait écouter les enregistrements aux participants.

Selon les auteurs, les bruits d'impact sont impulsifs, c'est-à-dire qu'ils consistent en un ou plusieurs sons presque distincts et de courte durée. "Cela rend probablement les bruits d'impact plus gênants en général que les sons continus, comme la musique ou la parole."

Le bruit des voisins cause des maladies cardiaques et des troubles du sommeil

D’après les résultats, en plus d’être agaçants, l’exposition à long terme aux bruits de voisinage pourraient provoquer des pathologies cardiovasculaires et des troubles du sommeil. "Avec l'augmentation de la densité de population dans les zones urbaines au cours des dernières décennies et l'essor du télétravail au début de l’année 2020, on estime que le sujet est devenu encore plus pertinent", ont expliqué les chercheurs, dans un communiqué. Ces derniers comptent poursuivre leurs travaux et espèrent fournir des conseils aux architectes pour qu’ils puissent mieux penser l’aménagement des futurs immeubles.