Voici ce qui protège votre visage des cicatrices

L'ESSENTIEL La peau du visage, dérivée de la crête neurale, cicatrise moins que la peau du dos.

Les fibroblastes (cellules cicatricielles issues de la crête neurale) faciaux expriment davantage de protéines Robo2 et d'Eid1 que les fibroblastes dorsaux.

Ces protéines suppriment la transcription des gènes profibrotiques (à savoir dont l’expression favorise la fibrose) en inhibant la protéine EP300 qui joue un rôle important dans certains cancers.

Plus qu’un simple problème esthétique, les cicatrices peuvent, en perturbant le fonctionnement des tissus, être responsables de douleurs chroniques et même de maladies. D’après des scientifiques de Stanford Medicine (États-Unis), il est connu, depuis des décennies, que les plaies du visage cicatrisent en laissant moins de traces que les blessures sur d’autres parties du corps. "Le visage est une zone vitale du corps. Nous avons besoin de voir, d'entendre, de respirer et de manger. À l'inverse, les blessures corporelles doivent guérir rapidement. La cicatrice qui en résulte peut ne pas ressembler à un tissu normal ni fonctionner comme tel, mais la survie et la reproduction restent généralement possibles", a déclaré le professeur de chirurgie Michael Longaker.

Moins de protéines impliquées dans la formation des cicatrices au niveau des blessures faciales

Les chercheurs américains se posent alors une question : quels sont les mécanismes qui déterminent ce potentiel cicatrisant ? Afin d’y répondre, ils sont partis d’un constat. "Le visage et le cuir chevelu présentent un développement unique. Les tissus du cou jusqu'au cuir chevelu proviennent d'un type de cellule présent dans l'embryon précoce, appelée cellule de la crête neurale", a indiqué le professeur de chirurgie Derrick Wan. Dans le cadre d’une nouvelle étude, l’équipe a ainsi voulu identifier les voies de cicatrisation spécifiques dans les fibroblastes, des cellules cicatricielles issues de la crête neurale. Pour ce faire, elle a mené des expériences sur des souris en laboratoire. Dans le détail, les scientifiques ont anesthésié les rongeurs avant de leur faire de petites plaies sur le visage, le cuir chevelu, le dos et l'abdomen. Les plaies ont été stabilisées par la suture de petits anneaux de plastique afin de prévenir les variations de forces mécaniques dues aux mouvements des animaux. Pendant la cicatrisation, les souris ont reçu des analgésiques.

Après 14 jours, les plaies du visage et du cuir chevelu présentaient des niveaux inférieurs de protéines impliquées dans la formation des cicatrices, par rapport à celles de l'abdomen ou du dos. La taille des cicatrices était également plus petite. Pour aller plus loin, l’équipe a transplanté de la peau prélevée sur le visage, le cuir chevelu, le dos et l'abdomen de rongeurs sur le dos de souris dites témoins et ont incisé la peau transplantée. Résultat : les plaies sur la peau transplantée à partir du visage des souris donneuses présentaient des niveaux inférieurs de protéines associées à la cicatrisation.

Modifier "quelques cellules" pour une cicatrisation sans traces

"Nous avons constaté qu'il n'est pas nécessaire de modifier ou de manipuler tous les fibroblastes du tissu pour obtenir un résultat positif. Lorsque nous avons injecté des fibroblastes génétiquement modifiés pour qu'ils ressemblent davantage aux fibroblastes faciaux, nous avons observé que les incisions dorsales cicatrisaient de manière très similaire aux incisions faciales, avec une réduction des cicatrices, même lorsque les fibroblastes transplantés ne représentaient que 10 à 15 % du nombre total de fibroblastes environnants. La modification de quelques cellules seulement peut déclencher une cascade d'événements susceptibles d'entraîner des changements importants dans la cicatrisation", a expliqué Dayan Li, qui a participé aux travaux publiés dans la revue Cell.

Par la suite, les auteurs ont identifié l'importance de la voie de signalisation ROBO2-EID1-EP300 dans la cicatrisation des plaies faciales. La protéine ROBO2 maintient les fibroblastes faciaux dans un état moins fibrotique, c’est-à-dire moins susceptible d’entraîner la fibrose qui survient en réponse à une inflammation, une lésion ou une maladie chronique. Elle n’agit pas seule et déclenche une voie de signalisation qui inhibe une autre protéine, EP300, impliquée dans l'expression des gènes et qui joue un rôle important dans certains cancers. L’équipe a noté qu'une petite molécule, faisant actuellement l’objet d’essais, capable d'inhiber l'activité d'EP300 dans des fibroblastes sujets à la cicatrisation permettait aux plaies dorsales de guérir comme les plaies faciales.

"Il n'existe pas mille façons de former une cicatrice. Ces résultats, ainsi que d'autres obtenus précédemment dans mon laboratoire, suggèrent l'existence de mécanismes et de facteurs communs, quel que soit le type de tissu, et laissent fortement penser qu'il existe une méthode unifiée pour traiter ou prévenir les cicatrices", a conclu Michael Longaker.