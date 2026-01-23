Les patients ont du mal à mesurer leur tension artérielle à domicile

L'ESSENTIEL L'automesure tensionnelle est importante, car elle permet d’obtenir une image beaucoup plus précise de la pression artérielle réelle du patient.

Dans une étude, menée auprès de 3.390 personnes hypertendues, seulement 1.181 ont été fortement impliquées dans la mesure de leur tension artérielle à domicile et ont effectué 24 à 28 mesures par semaine.

Grâce à ce suivi, ces patients ont vu une réduction de leur pression artérielle associée à une baisse de 40 % du risque de problèmes cardiovasculaires majeurs et de mortalité toutes causes confondues.

L'automesure tensionnelle, par un tensiomètre ou un appareil de mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA), est essentielle et universellement recommandée pour la prise en charge de l'hypertension. Cette évaluation permet d’obtenir plusieurs valeurs de tension artérielle à différents moments de la journée, sur quelques jours, en supprimant l'effet "blouse blanche", c'est à dire une augmentation passagère de la tension artérielle lorsqu'elle est prise par un médecin. "Quant à la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA), elle sert à rechercher des variations tensionnelles au cours de la journée, pendant les activités habituelles", indique l’Assurance Maladie. La mesure de la pression artérielle à domicile aide aussi à vérifier l’efficacité du traitement.

Dans le cadre d’une étude, des chercheurs du Mass General Brigham ont voulu évaluer l'engagement des patients dans l'automesure tensionnelle. Pour les travaux, ces derniers ont recruté 3.390 personnes hypertendues, âgées de 61 ans en moyenne, inscrites à un programme de télésurveillance de l'hypertension, entre septembre 2018 et juin 2022. La pression artérielle systolique moyenne à l’inclusion était de 143 mmHg. La plupart des adultes présentaient des comorbidités, dont 1.369 une maladie cardiovasculaire athérosclérose et 996 un diabète.

Hypertension : les patients sont peu susceptibles de mesurer leur tension artérielle à domicile

Lors de cette intervention, les volontaires ont reçu une formation et un tensiomètre gratuit pour une utilisation à domicile. Il leur a été demandé d'effectuer 28 mesures hebdomadaires, transmises automatiquement aux coordinateurs de soins. De plus, ils ont bénéficié d’un ajustement posologique des médicaments guidé par un algorithme. "Le critère d’évaluation principal était l’engagement initial. La fréquence hebdomadaire des automesures tensionnelles a été catégorisée comme suit : absence d’engagement (0 mesure), faible engagement (1 à 11 mesures par semaine), engagement intermédiaire (12 à 23 mesures par semaine) et fort engagement (24 à 28 mesures par semaine)."

Selon les résultats, publiés dans la revue JAMA Cardiology, 1.107 patients n’étaient pas impliqués dans le programme, plus précisément ils n’ont enregistré aucune mesure de leur tension artérielle, 484 l’étaient faiblement, 618 moyennement et 1.181 étaient fortement impliqués. Les adultes ayant mesuré régulièrement leur tension artérielle à domicile et atteint un niveau de maintien ont constaté une baisse de leur tension artérielle associée à une réduction de 40 % du risque relatif d'événements cardiovasculaires majeurs et de mortalité toutes causes confondues.

Des solutions de surveillance plus accessibles et moins contraignantes

Les scientifiques soulignent la nécessité de développer des méthodes innovantes de surveillance, plus pratiques et moins contraignantes pour les patients, similaires aux dispositifs de surveillance continue de la glycémie, afin de favoriser une autosurveillance optimale de la pression artérielle. Leur prochaine étape : identifier et comprendre les obstacles spécifiques rencontrés par les patients dans l'automesure tensionnelle à domicile et qui contribuent à un faible engagement.

Pour rappel, la mesure de la pression artérielle à domicile est plus conseillée avec un tensiomètre électronique de bras (muni d’un brassard adapté à l’épaisseur et à la longueur de votre bras) en raison de sa fiabilité. Afin de prendre votre tension artérielle, il convient de s’installer installez-vous dans une pièce calme, à température confortable, et de rester assis pendant trois à cinq minutes. "Vos jambes ne sont pas croisées et vos pieds sont posés à plat sur le sol. Placez votre bras nu sur une table. Le milieu du bras est au niveau du cœur. Posez le brassard sur votre bras nu, en respectant le sens indiqué sur l'appareil. Mettez l’appareil en marche. (…) Pendant la mesure, vous ne devez ni parler, ni bouger, ni serrer le poing. L’écran du tensiomètre affiche deux valeurs exprimées en millimètres de mercure (mm Hg). Le premier chiffre, le plus élevé, correspond à la pression artérielle systolique (mesurée quand le cœur se contracte pour éjecter le sang dans les artères). Le second chiffre désigne la pression artérielle diastolique (relevée quand le cœur est relâché et qu’il se remplit de sang). Notez soigneusement ces valeurs sur un relevé d'automesure tensionnelle."