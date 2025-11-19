Hypertension : et si le remède était d'aller se coucher à heure fixe ?

L'ESSENTIEL Une étude américaine montre que se coucher à heure fixe pourrait faire baisser la pression artérielle.

Cette habitude renforce les rythmes circadiens et favorise une baisse nocturne de la tension.

Les résultats doivent encore être confirmés à plus grande échelle.

Se coucher tous les soirs à la même heure pourrait aider à réduire la pression artérielle chez les patients souffrant d’hypertension. C’est la conclusion d’une nouvelle étude menée par l’Oregon Institute of Occupational Health Sciences, un institut de recherche situé à Portland aux Etats-Unis. Les travaux, pilotés par le professeur Saurabh Thosar et le Dr Leandro Campos de Brito, ont été publiés dans la revue SLEEP Advances.

Autant d’effets sur l’hypertension que l'exercice physique

Dans le cadre de leur recherche, onze adultes d’âge moyen atteints d’hypertension ont été invités à adopter, pendant deux semaines, une heure de coucher fixe, sans consigne sur la durée du sommeil ni modification de leur traitement médicamenteux. Après une semaine d'observation de leur sommeil habituel, les chercheurs ont ensuite mesuré les effets de cette nouvelle routine : la variabilité horaire du coucher est passée de 30 à 7 minutes en moyenne.

Or, ce simple changement a entraîné une baisse significative de la pression artérielle : "Une réduction de 4 mmHg [millimètres de mercure] systolique et 3 mmHg diastolique sur 24 heures, et jusqu'à 5 mmHg/4 mmHg durant la nuit", peut-on lire dans un communiqué. Des baisses qui sont jugées "cliniquement significatives", comparables à celles observées avec l’activité physique ou la réduction du sel. Pour la moitié des participants, cette diminution a dépassé le seuil considéré comme un changement physiologique positif.

Le sommeil, un régulateur naturel du cœur

Selon les chercheurs, ces effets s'expliqueraient par l'influence du rythme circadien sur les fonctions cardiovasculaires. Normalement, la pression artérielle baisse la nuit, mais chez les personnes dont le sommeil est irrégulier, ce mécanisme est perturbé, augmentant les risques cardiovasculaires. Une étude antérieure avait d’ailleurs montré qu'un coucher fluctuant de 30 minutes d'un jour à l'autre augmentait de 30 % le risque d’hypertension.

Si cette première étude reste de petite taille et sans groupe contrôle, les auteurs ont utilisé la méthode de référence : la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures. Les résultats devront être confirmés par des essais cliniques plus larges. En attendant, l'équipe de recherche est formelle : "Aller se coucher à la même heure est une intervention à faible coût, à faible risque, qui pourrait compléter efficacement les traitements actuels contre l’hypertension."