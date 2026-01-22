Sa réaction étrange après un verre de vin était le signe d’un cancer

L'ESSENTIEL Hollie Thursby a commencé à ressentir des douleurs au cou inhabituelles lorsqu'elle a bu du vin.

Il s'est révélé qu'elle souffrait d'un lymphome de Hodgkin de stade 2.

Ressentir des douleurs après avoir bu du vin est un signe peu connu de la maladie.

lors qu’elle venait tout juste de donner naissance à son deuxième fils en décembre 2024, Hollie Thursby a commencé à avoir mal au cou et derrière l’oreille à chaque fois qu’elle buvait un verre de vin. Mais il ne s’agissait pas d’une bizarrerie du post-partum. Elle a découvert qu’elle souffrait d’un lymphome de Hodgkin de stade deux, un type de cancer du sang.

Cancer du sang : des douleurs au cou uniquement après avoir bu du vin

"Après la naissance de mon deuxième enfant, Jack, je prenais un ou deux verres de vin au repas. J'avais alors des douleurs à la nuque et derrière l'oreille gauche. Avec le prosecco, parfois, j'avais mal, parfois non. Avec la bière, je n'avais pas mal, mais avec le vin, c'était vraiment très douloureux", a confié Hollie Thursby dans les pages du journal The Mirror.

Lors de sa visite de contrôle organisée 6 semaines après la naissance de son bébé, la jeune maman a parlé de ce symptôme étrange au médecin ainsi que des autres troubles qu’elle rencontrait : des démangeaisons cutanées intenses et une grande fatigue.

"J'avais des démangeaisons insupportables aux jambes, surtout la nuit. On m'a dit que c'était probablement dû aux hormones, j'ai écouté le médecin et je n'y ai évidemment pas prêté plus attention. J'ai mis ça sur le compte de mon emploi du temps de maman occupée, et puis en juillet, j'ai trouvé une grosseur sur le côté de mon cou, alors je suis retournée chez le médecin."

Une biopsie a été réalisée en octobre 2025. Les résultats ont apporté une nouvelle très inquiétante : elle souffrait d’un lymphome de Hodgkin de stade deux. Il s’agit d’un cancer du sang qui touche les globules blancs anormaux appelés lymphocytes. Plus précisément, il est lié à la prolifération incontrôlée de lymphocytes B anormaux appelés cellules de Reed-Sternberg. Le premier symptôme est généralement une augmentation du volume des ganglions lymphatiques au niveau du cou. "Ces ganglions ne sont pas douloureux et leur évolution est lente. Cela s’accompagne dans certains cas d’une perte de poids, d’une fatigue, de sueurs nocturnes, de fièvre et de démangeaisons", explique l’institut Gustave Roussy sur son site.

Lymphome de Hodgkin : l’acidité du vin à l’origine des douleurs

La patiente a interrogé son oncologue sur son symptôme assez étrange. Elle lui a expliqué que ses douleurs à la nuque après avoir bu du vin étaient probablement dues à l'acidité de la boisson. "Quand j'ai parlé à la médecin spécialiste des cancers du sang, elle m'a dit qu'elle exerçait depuis 17 ans et qu'elle n'avait vu ce cas qu'une seule autre fois", a ajouté Hollie.

"Mais la douleur ressentie lorsqu'on boit de l'alcool est en fait un effet secondaire connu du lymphome de Hodgkin". Elle a partagé son histoire à la presse afin de sensibiliser la population au lymphome de Hodgkin et ses signes.

La jeune femme a commencé une chimiothérapie en novembre dernier. Si le traitement est difficile, le plus dur pour elle est de ne pas pouvoir s’occuper de ses deux enfants comme elle voudrait. "Je suis leur maman, c'est mon rôle de prendre soin d'eux. Je me répète sans cesse que ma guérison est ma façon de prendre soin d'eux. J'ai peur de mourir et de les laisser seuls. Je ne peux pas les laisser sans maman. J'ai grandi sans mère et c'était horrible, je ne peux pas faire subir ça à mes garçons. Je fais tout mon possible pour guérir pour eux. Je me dis que ce n'est que temporaire, que je dois tenir le coup."