Vin rouge, vin blanc, cocktails... : quels sont les alcools les plus nocifs pour la peau ?

Le Dr Isabel Sharkar, naturopathe aux Etats-Unis, détaille au site Pop Sugar comment l'alcool affecte la peau et quelles boissons alcoolisées sont légèrement moins nocives que les autres. Voici son classement, du produit le moins toxique au plus toxique.

1/Vodka, gin, tequila, bière

Les spiritueux distillés clairs (vodka, gin et tequila) et la bière sont les alcools les moins nocifs pour la peau.

2/ Whisky et rhum

Les liqueurs claires comme le rhum pur et le whisky contribuent à développer des signes précoces de vieillissement de la peau.

3/ Vin blanc

Consommer du vin blanc peut entraîner un gonflement de la peau et des ballonnements.

4/ Cocktails

Boire des cocktails peut provoquer des poussées d’acné, une coloration terne ou jaunâtre de la peau ainsi que son gonflement. Le pire des cocktails pour la peau est la margarita.

5/ Vin rouge

Le vin rouge est la boisson alcoolisée la plus nocive pour la peau, notamment en présence d’une affection cutanée comme la rosacée (dilatation permanente des vaisseaux sanguins qui donne à la peau une apparence rougeaude et, dans certains cas, provoque une irritation, l’apparition de boutons ainsi que des plaques sèches et rugueuses, NDLR). En boire peut faire apparaître des rougeurs et des taches sur la peau.



Notez cependant que le vin rouge reste, nonobstant ses effets nocifs sur la peau, l’alcool le moins dommageable pour la santé. Consommé en petites quantités, il peut même avoir des effets positifs, comme la réduction des troubles de l’érection ou encore l’amélioration de la santé cardiovasculaire et du sommeil. Si malgré toutes ces indications, vous avez quand même bu quelques verres de trop, le Dr Isabel Sharkar indique qu’il faut boire 10 verres d’eau le lendemain et consommer de la vitamine C. Pour conserver une belle peau malgré un excès d’alcool, il est également recommandé de bien la nettoyer et de l’hydrater deux fois plus que d’habitude.

Rappelons tout de même que l'excès d'alcool est dangereux pour la santé et fortement déconseillé par les médecins.