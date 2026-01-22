Quels sont ces polluants retrouvés jusque dans le lait maternel ?

L'ESSENTIEL Une étude internationale a découvert que le lait maternel pouvait contenir des polluants chimiques.

Les chercheurs ont trouvé des traces de pesticides, d’antimicrobiens et d’additifs utilisés dans des plastiques et des produits de soins personnels.

Toutefois, le lait maternel reste l'aliment recommandé pour les bébés.

Les polluants sont partout, et même dans ce qui nous semble l’un des produits les plus sur : le lait maternel ! Des chercheurs sud-africains et canadiens ont trouvé des traces de pesticides, d’antimicrobiens et d’additifs provenant du plastique ou de produits de soins personnels dans le lait produit par de jeunes mères.

Les résultats de leurs travaux ont fait l’objet de cinq articles, parus dans différentes revues scientifiques.

Lait maternel : quels contaminants ont été retrouvés dans les échantillons ?

L’équipe a analysé 594 échantillons de lait maternel prélevés en 2018 et 2019 à Montréal ainsi que dans le district de Vhembe et à Pretoria en Afrique du Sud. Ces derniers ont subi plusieurs analyses, dont une avec la spectrométrie de masse à haute résolution. Cette technique permet de détecter avec précision les molécules présentes dans les prélèvements complexes.

"Sans grande surprise, nos résultats montrent que les populations sont exposées à un cocktail complexe de résidus chimiques, qui varie d’un individu à l’autre en fonction de l’alimentation, de l’environnement et du mode de vie", explique Stéphane Bayen de l’université McGill, coauteur de l’étude.

Dans le détail, le lait maternel pouvait contenir des traces :

des produits chimiques antimicrobiens (4-hydroxybenzoate de 2-éthylhexyle et phénylparabène) : ils sont présents dans les savons, des désinfectants et des produits d’hygiène personnelle ;

des additifs antioxydants (Irganox 1010 et BHT-COOH) : ils sont utilisés dans la fabrication de plastiques et de matériaux d’emballage afin d’en prolonger la durée de vie ;

des composés utilisés dans les pesticides et les antimicrobiens : on peut citer le propanil, un herbicide ou encore le chloroxylénol, un antimicrobien ajouté dans les produits ménagers.

"On n’avait jamais fait état de la présence de ces composés dans le lait maternel auparavant", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

De plus, les scientifiques ont détecté du 8-hydroxyéfavirenz dans les échantillons provenant d’Afrique du Sud. Cette molécule est le produit de dégradation de l’éfavirenz, médicament utilisé dans le traitement de l’infection à VIH. "À notre connaissance, ce composé n’avait jamais été détecté dans le lait maternel. Sa présence donne à penser que les mères sud-africaines prenaient de l’éfavirenz pendant ou avant la période de prélèvement des échantillons. Ce médicament a été remplacé par un autre schéma de traitement après 2019", remarque Stéphane Bayen.

Malgré ces traces de substances chimiques, le lait maternel demeure l’idéal pour les bébés

La présence de contaminants chimiques dans le lait maternel ne serait pas, par ailleurs, sans conséquence. Les analyses ont révélé que la concentration de certains polluants, comme le bisphénol A et le bisphénol AF, était liée à "une altération de la croissance chez les nourrissons sud-africains".

"Il est important de noter que ces produits chimiques ont été détectés à de faibles concentrations et que nous ne comprenons pas pleinement les effets de plusieurs d’entre eux sur la santé. Ainsi, malgré la présence de ces produits, le lait maternel demeure l’idéal pour les nourrissons, car il contient les nutriments dont ils ont besoin pour se développer, et des anticorps qui les protègent contre des maladies", assure le Pr Stéphane Bayen.

"Le lait maternel est considéré comme l’étalon-or de la nutrition du nourrisson. Il est donc essentiel de savoir à quoi les nourrissons sont exposés pendant cette étape particulièrement critique de leur développement", ajoute son collègue le Pr Jonathan Chevrier.