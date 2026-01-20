Ce que la lumière du soleil fait vraiment à votre cerveau

L'ESSENTIEL La lumière naturelle améliore la vigilance, la mémoire et la concentration.

Cet effet s’explique par la stimulation de cellules rétiniennes sensibles à la lumière du jour.

S’exposer au soleil régulièrement pourrait renforcer les performances cognitives.

S'exposer au soleil ne ferait pas seulement du bien au moral : cela nous rendrait aussi plus alerte. C’est ce que vient de mettre en évidence une équipe de neuroscientifiques de l’université de Manchester, au Royaume-Uni, en étudiant l’impact réel de la lumière du jour sur nos capacités cognitives. Leur étude, publiée dans la revue Communications Psychology, nous invite à mettre le nez dehors autant que possible. Et pour cause : l’exposition régulière à la lumière naturelle améliore notre vigilance, notre mémoire de travail, mais aussi la rapidité de nos réactions - entres autres bienfaits déjà démontrés.

Un lien entre lumière du jour et cerveau en éveil

Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont mené une expérience. Pendant sept jours, une cohorte d'adultes britanniques ont porté un capteur mesurant leur exposition à la lumière naturelle et répondu à des tests cognitifs via une application. Résultat : plus leur exposition à la lumière était intense dans les 30 à 90 minutes avant un test, plus les participants étaient rapides (jusqu’à + 10 %) et moins sujets à la somnolence. Et ce regain de réactivité n’a pas entraîné d’erreurs supplémentaires, preuve que leur concentration restait intacte. Enfin, ceux qui étaient le plus régulièrement exposés à la lumière naturelle sur l’ensemble de la semaine ont obtenu de meilleurs scores aux tests mesurant la mémoire de travail et l’attention visuelle.

Ces effets s’expliquent par un mécanisme bien identifié : l’activation des cellules rétiniennes sensibles à la mélanopsine, un pigment réactif à la lumière bleu-vert. Ces cellules ne nous servent pas à voir, mais à réguler nos rythmes circadiens, notre humeur et notre vigilance. Exposées à une lumière vive, elles envoient un signal au cerveau qui active les régions de l’éveil, lui permettant ainsi d’être plus alerte. A noter que ce lien est d’autant plus marqué chez les personnes qui se couchent tôt, plus réceptives à la lumière matinale.

"La lumière est un signal environnemental clé qui gouverne le sommeil, l’horloge interne et la cognition", résume le Dr Altug Didikoglu, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. A tel point que ces résultats, valables même chez des adultes en bonne santé et au rythme de vie régulier, pourraient avoir un impact sur la prévention des troubles de la concentration ou sur l’organisation du travail. En effet, d’après le chercheur, repenser notre environnement lumineux – notamment dans les bureaux, les hôpitaux et les postes de nuit – pourrait améliorer durablement les performances cognitives des travailleurs, et donc leur productivité, leur sécurité et leur santé mentale.

Repenser notre environnement lumineux

Le soleil ne se contente pas de stimuler notre cerveau, selon diverses recherches. Il joue bien sûr un rôle majeur dans la synthèse de la vitamine D, essentielle pour la santé osseuse et le système immunitaire. La lumière naturelle agit aussi comme antidépresseur naturel : les rayons UV boostent le moral en favorisant la production d’endorphines et de sérotonine. Côté sommeil, la lumière du matin régule notre horloge interne en stimulant la mélatonine le soir venu - une expérience sur des étudiants a montré qu’une exposition trop tardive retardait l’endormissement. Enfin, d'après la fondation Killing Cancer Kindly, s’exposer à la lumière infrarouge avant 9h pourrait même réduire les risques de cancer : cela stimulerait la production de mélatonine, un puissant antioxydant, via la rétine. Un argument de plus pour préférer les longs matins aux grasses matinées.