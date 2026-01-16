Bambou : les bienfaits méconnus de ce superaliment

L'ESSENTIEL Le bambou a de nombreux bienfaits nutritionnels.

Il participe à la régulation de la glycémie, à la lutte contre l'inflammation et à l'amélioration de la santé intestinale. Il a aussi une action antioxydante.

Par contre, il faut bien bouillir les pousses avant de les manger.

Chine, Japon, Inde, Thaïlande… les pousses de bambou font partie intégrante de régimes alimentaires de nombreuses populations, majoritairement en Asie. Mais une nouvelle étude montre qu’il serait intéressant pour notre santé de lui donner un rôle plus important dans nos assiettes.

Des chercheurs d’Anglia Ruskin University ont mis en évidence que la plante aide entre autres à réguler la glycémie, lutter contre l'inflammation ou encore à améliorer la santé intestinale. Des bienfaits qui pourraient lui permettre d’obtenir le titre de "super aliment".

Glycémie, inflammation, digestion : manger des pousses de bambou est bon pour la santé

Afin de dresser un profil nutritionnel précis sur le bambou et de lister ses actions, les chercheurs ont réuni et analysé toutes les recherches publiées sur la consommation de la plante. Ils ont également repris les données d’essais menés sur l'Homme (études in vivo) et des expériences en laboratoire réalisées sur des cellules humaines (études in vitro).

Les analyses de leurs travaux suggèrent que les pousses de bambou pourraient contribuer à améliorer la santé métabolique. En effet, il a été mis en évidence que ces aliments pourraient aider à réguler le taux de sucre dans le sang, un facteur clé dans la gestion du diabète. Des améliorations du profil lipidique, facteur de risque des maladies cardiovasculaires, ont aussi été observées.

Par ailleurs, le bambou contient de nombreux nutriments et substances organiques bons pour la santé. Il abrite plusieurs fibres qui favorisent le transit comme la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. Il renferme des acides aminés, du sélénium et du potassium. La plante constitue une source naturelle de vitamines telles que la thiamine, la niacine, la vitamine A, la vitamine B6 et la vitamine E. Autre bon point nutritionnel de l'aliment: il ​​est pauvre en matières grasses.

Le bambou a aussi une action antioxydante. "Des études sur l'homme ont aussi montré une augmentation de l'activité antioxydante et anti-inflammatoire, une diminution de la toxicité cellulaire et une augmentation de la viabilité cellulaire suite à la consommation de bambou. Des recherches in vitro ont démontré la haute valeur nutritionnelle et les fortes propriétés antioxydantes du bambou, et ont révélé des effets probiotiques, suggérant qu'il pourrait soutenir la santé intestinale en stimulant les bactéries bénéfiques", ajoutent les chercheurs dans leur communiqué.

Et enfin, ses composés sont capables d’inhiber la formation de furane et réduire celle d'acrylamide. Ces substances toxiques se forment lors de la friture ou du rôtissage de certains aliments. Ce qui suggère que le bambou pourrait être utilisé pour rendre d'autres aliments plus sains.

Bien bouillir les pousses de bambou pour profiter de leurs bienfaits sans risque

Tous ces bienfaits nutritionnels pourraient permettre de qualifier le bambou de “superaliment”. Mais, les chercheurs avertissent que la consommation de bambou mal préparé peut comporter des risques. En effet, certaines espèces contiennent des glycosides cyanogènes qui peuvent libérer du cyanure s'ils sont consommés crus. L'aliment peut aussi contenir des composés susceptibles de perturber la production d'hormones thyroïdiennes, augmentant ainsi le risque de développer un goitre, lequel est associé à de multiples complications de santé. Il y a toutefois une solution pour éviter ces troubles : il suffit de faire bouillir correctement les pousses avant de les consommer, expliquent les auteurs.

"Les multiples bienfaits pour la santé que nous avons identifiés, notamment son potentiel pour lutter contre les problèmes de santé modernes comme le diabète et les maladies cardiaques, sont probablement dus à la teneur nutritionnelle du bambou et de ses extraits, le bambou étant riche en protéines, acides aminés, glucides, minéraux et vitamines", souligne Lee Smith, professeur de santé publique à l’université Anglia Ruskin. "Notre analyse met en évidence le potentiel du bambou en tant que superaliment, mais des lacunes subsistent dans nos connaissances. Seules quatre études impliquant des participants humains répondaient à nos critères ; des essais cliniques supplémentaires de haute qualité sont donc nécessaires avant de pouvoir formuler des recommandations fermes."