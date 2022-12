Gingembre : les 6 bienfaits de ce super-aliment

L'ESSENTIEL Le gingembre est également réputé pour être aphrodisiaque.

Le gingembre permet de lutter contre la grippe ou le rhume.

Ce n’est pas pour rien que le gingembre est un super-aliment ! Riche en vitamine C, en magnésium et en potassium, sa consommation est particulièrement bienvenue actuellement alors que la baisse des températures et la circulation active des virus menacent notre bien-être.

Le gingembre aide le sytème immunitaire

D’après la diététicienne Candace O'Neill, le gingembre est reconnu pour booster le système immunitaire : "Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires et antibiotiques qui peuvent renforcer votre système immunitaire, mais il a aussi des propriétés anti-virales et anti-bactériennes qui peuvent vous aider à rester en bonne santé."

De plus, c’est un anti-douleur efficace : le gingérol, un ingrédient actif présent dans le gingembre a en effet des propriétés anti-inflammatoires et antibiotiques. La recherche montre que le gingérol réduit l'activité et la synthèse des composés pro-inflammatoires, qui sont associés à la douleur.

"Il est important de noter que si vous prenez du gingembre, vous ne remarquerez pas de soulagement immédiat de la douleur comme vous le feriez si vous preniez de l'ibuprofène, mais c'est quelque chose qui peut aider à atténuer la douleur à long terme et à réduire les signes chroniques d'inflammation”, indique Candace O'Neill.

Le gingembre joue un rôle dans la prévention de plusieurs maladies

Le gingembre réduit également le cholestérol : "Le gingembre peut aider à réduire le cholestérol total, le cholestérol LDL et les triglycérides", explique l’experte. Une étude a en effet montré que consommer du gingembre permet de réduire le taux de mauvais cholestérol (LDL) de plus de 17 %. Un taux de cholestérol élevé est un facteur de risque de maladies cardiaques.

Enfin, le gingembre peut jouer un rôle dans la régulation de la production d'insuline ce qui peut contribuer à maintenir la stabilité de la glycémie. C’est ce mécanisme qui fait défaut lors d’un diabète de type 2. "Il existe des preuves qu'il peut améliorer la sensibilité à l'insuline et qu'il peut réduire certaines enzymes dans le corps qui décomposent les glucides et augmente le métabolisme du glucose", explique Candace O'Neill.

Le gingembre permet en outre de réguler son poids et sa glycémie puisqu’il augmente les niveaux de ghréline, l’hormone qui contrôle la sensation de faim. Il aide également à bien digérer et à lutter contre certains troubles digestifs : "Le gingembre contient certaines enzymes qui peuvent aider à réduire les ballonnements, la constipation et les nausées", écrit Candace O'Neill. "Si vous souffrez des symptômes du syndrome du côlon irritable, cela peut aider à réduire certains de vos symptômes".

Attention aux effets indésirables du gingembre !

Comme pour toute plante, il peut y avoir des effets indésirables. Ainsi, pour éviter les brûlures d’estomac que peut provoquer la consommation de gingembre notamment sous forme de jus, il est conseillé de le diluer et de commencer par des petites doses.

Aussi, à fortes doses, le gingembre peut également être un anticoagulant léger. "Si vous envisagez d'inclure le gingembre dans votre alimentation, vous devriez en parler à votre médecin, surtout si vous prenez des médicaments anticoagulants", conseille la diététicienne.

Et bien qu'il n'y ait pas de quantité recommandée de gingembre à consommer quotidiennement, Candace O'Neill indique qu'une trop grande quantité peut provoquer des nausées et des reflux gastriques chez certaines personnes.