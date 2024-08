Les couverts en plastique contenant du bambou ne seraient pas sûrs pour la santé

L'ESSENTIEL La Food Standards Agency et la Food Standards Scotland recommandent aux citoyens britanniques de ne pas utiliser de récipients ou d'ustensiles en plastique contenant du bambou et d'autres matières végétales non autorisées.

La présence de bambou et de matières végétales dans les matières plastiques peut entraîner "une fuite de formaldéhyde et de mélamine dans les produits alimentaires ou les boissons au-delà de la limite légale".

Lorsque le formaldéhyde est ingéré à des niveaux élevés, il peut entraîner des symptômes gastro-intestinaux. Quant à la mélamine, elle peut causer des lésions rénales et des lésions des voies urinaires.

Depuis quelques années, la vaisselle jetable en plastique se fait rare dans les cuisines. Elle a été remplacée par des couverts en plastique contenant du bambou et des matières végétales, telles que les balles de riz, la paille de blé et le chanvre. En mai 2022, la Food Standards Agency (FSA) et la Food Standards Scotland (FSS) ont demandé à l’industrie de cesser de vendre ces contenants et ces ustensiles qui sont en contact avec les aliments et exigé des preuves pour évaluer la sécurité à long terme de ces produits.

"Une fuite de formaldéhyde et de mélamine dans les produits alimentaires ou les boissons"

Le 30 juillet, les deux autorités ont publié un nouvel avis sur cette vaisselle jetable. Ils continuent de recommander aux citoyens de ne pas l’utiliser à des fins alimentaires, car ces couverts "ne sont pas conformes à la législation et présentent des problèmes de sécurité". En effet, le Comité sur la toxicité des produits chimiques dans les aliments, les produits de consommation et l'environnement (COT) a examiné les nouvelles données soumises à la FSA et à la FSS et a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour conclure que ces produits soient sûrs.

Dans le détail, le COT a signalé que la présence de bambou et de matières végétales similaires dans les matières plastiques pouvait entraîner "une fuite de formaldéhyde et de mélamine dans les produits alimentaires ou les boissons au-delà de la limite légale, ce qui est dangereux pour les consommateurs". Pour rappel, le formaldéhyde est une substance chimique présente à température ambiante sous forme de gaz incolore et inflammable, qui est reconnu cancérogène au niveau européen, d’après l’Anses. "Il est produit naturellement par le corps, mais lorsqu'il est ingéré à des niveaux élevés, il peut entraîner des symptômes gastro-intestinaux. Alors que la mélamine consommée à court terme présente une faible toxicité aiguë, une exposition à long terme à des niveaux élevés peut entraîner des lésions rénales et des lésions des voies urinaires", peut-on lire dans le communiqué de la FSA et FSS.

"L'avis s'applique uniquement aux produits qui utilisent une combinaison de plastique et de matériaux d'origine végétale"

Bien qu'il soit très peu probable que l'utilisation à court terme de ces produits entraîne un risque immédiat pour la santé, les autorités préconisent de réduire l'exposition à ces produits car les impacts à long terme de l'utilisation régulière de ces produits restent flous. Par conséquent, elles conseillent que ces couverts restent indisponibles à la vente en Grande-Bretagne et que les consommateurs doivent les jeter ou les réutiliser s'ils les ont encore chez eux.

"L'avis ne s'applique pas aux articles fabriqués uniquement à partir de bambou ou de matériaux d'origine végétale, mais uniquement aux produits qui utilisent une combinaison de plastique et de matériaux d'origine végétale. Il est demandé aux entreprises de veiller à ce que tous les produits en bambou ou à base de plantes similaires restant sur le marché ne contiennent aucun composant en plastique", ont-elles précisé.