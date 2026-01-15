Maladie cœliaque : quelles sont les conditions pour se faire rembourser certains produits sans gluten ?

L'ESSENTIEL La maladie cœliaque ou intolérance au gluten est une pathologie intestinale chronique et auto-immune liée à l'ingestion de gluten contenu dans certains produits céréaliers.

Les patients, qui ne peuvent pas manger de la galette des rois, peuvent s’en procurer une sans gluten, qui est pris en charge à 60 % par la Sécurité sociale.

Pour le remboursement, ils doivent scanner, avec l'application Ameli, des vignettes spécifiques avec le code-barres qui se trouve sur les emballages.

En ce mois de janvier, la galette des rois est présente sur les tables. Cependant, cet aliment feuilleté ne peut pas être consommé par tous les Français, notamment ceux souffrant de maladie cœliaque, à savoir l’intolérance au gluten, qui toucherait 0,7 à 2 % de la population en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Inde. Pour rappel, l’ingestion de gluten, présent dans différentes espèces de blés, l’orge, le seigle ou les hybrides de ces variétés, va déclencher une réaction auto-immune. Par la suite, une inflammation et des lésions de la paroi intérieure de l'intestin, en particulier une atrophie des villosités de la muqueuse intestinale, vont survenir. Cela se traduit par des symptômes digestifs (douleurs abdominales, diarrhées, ballonnements, fatigue intense, carences…). Pour éviter ces troubles, les patients doivent adopter un régime sans gluten strict.

"Une galette avec un feuilletage à base de farine de riz" dont le remboursement est de "3,80 euros"

Néanmoins, les amateurs de galette des rois, atteint de la maladie cœliaque, peuvent s’en procurer et en manger en toute sécurité, car à Darnétal (Seine-Maritime), l’entreprise Le Petit Minotier, qui fabrique des pains et viennoiseries bio, sans lactose et certifiés sans gluten, vend une galette sans gluten. "C'est une galette avec un feuilletage à base de farine de riz" déclinée "à la frangipane, aux pommes, au chocolat et sans lactose", a déclaré, à FranceInfo, Anthony Roy qui a créé la société. Ce produit, distribué dans le réseau de revendeurs de l’entreprise ou qu’il est possible de commander sur Internet, est pris en partie en charge par la Sécurité sociale. Le remboursement, qui se fait par le biais d’un code barre, "est de 3,80 euros. (…) Nous sommes le seul artisan en France à proposer cela. J’ai mis deux ans à avoir l’accord de la Sécurité sociale", a précisé le fondateur du Petit Minotier au Parisien.

Aliments sans gluten : le remboursement s’adresse aux personnes ayant reçu un diagnostic officiel de maladie cœliaque

La galette n’est pas le seul produit remboursé à 60 % par la Sécurité sociale. D’autres aliments sans gluten sont concernés. "Pour un adulte, cette prise en charge est plafonnée à 45,73 euros par mois. Le plafond est de 33,54 euros pour un enfant de moins de 10 ans", indique l’Assurance Maladie. Afin d’en bénéficier, la maladie cœliaque des patients doit être diagnostiquée par un médecin, plus précisément confirmée par biopsie digestive "après accord de prise en charge de leur intolérance au gluten au titre d’une affection de longue durée, nécessitant des soins continus de plus de six mois, sans exonération du ticket modérateur."

Selon l’Assurance Maladie, il est désormais possible de demander cette prise en charge directement depuis l’application Ameli pour téléphone et tablette. "À partir du compte Amélie, les patients scannent l’étiquette et voient ensuite apparaître une ligne sur leur relevé de prestations", a expliqué, au Parisien, Anthony Roy. Interrogée par FranceInfo, Brigitte Croze, déléguée nationale de l'Association française des intolérants au gluten, recommande aux patients de "le faire, c'est vraiment une chance d'avoir défini une partie de remboursement" et de garder les étiquettes. "Il peut y avoir un contrôle de la Sécurité sociale pendant deux ans. Certains abandonnent, c'est dommage parce qu'on s'est battu pour que ce soit pris en charge."