Virus, bactéries : cet élément de votre logement sur lequel ils se complaisent

L'ESSENTIEL Les poignées de porte sont souvent négligées alors qu’elles hébergent une grande variété de bactéries, dont certaines potentiellement pathogènes.

Selon une étude, 15 % des personnes ne les nettoient jamais, et 21 % le font moins de deux fois par an.

En hiver, leur nettoyage régulier devient crucial pour limiter la transmission de virus et de germes.

Chaque hiver, virus et bactéries prolifèrent dans nos foyers. Si les éternuements, la toux ou les mains sales sont pointés du doigt, un autre coupable potentiel passe souvent inaperçu : les poignées de porte. Et si c’était là que se cachait le véritable nid à microbes ?

Des poignées pleines de surprises

Chaque année, les virus respiratoires (grippe, rhinopharyngite, bronchite...) et les virus responsables de gastro-entérites (rotavirus, norovirus) frappent fort, notamment en raison de leur facilité à se transmettre. L’Institut Pasteur rappelle que leur gravité dépend de l’âge et de l’état de santé, en particulier chez les nourrissons et les personnes âgées, dont le système immunitaire est plus fragile. Ces agents pathogènes se propagent par les gouttelettes respiratoires mais aussi via les mains, après contact avec des surfaces contaminées. Comme l’explique le site du Service public d'information en santé (SPIS) : "Les surfaces en elles-mêmes ne propagent pas les infections, mais les germes qui peuvent y rester longtemps peuvent nous contaminer, principalement à partir des mains lorsqu’on touche ces surfaces contaminées".

Une étude, menée par la société Hillarys en collaboration avec BioLabTests et repérée par Version Femina, révèle que les poignées de porte sont un point faible de l’hygiène domestique : 15 % des personnes ne les nettoient jamais, et 21 % le font moins de deux fois par an. Pourtant, les analyses montrent la présence de bactéries telles que Staphylococcus aureus, Streptococcus, Escherichia coli ou Enterococcus, provenant de la peau, de la bouche ou encore de matières fécales.

Comment se protéger efficacement ?

"Les poignées de porte représentent un risque sous-estimé, alerte ainsi Reynold Mpofu, microbiologiste chez BioLabTests, cité par Version Femina. Lorsque les mains ne sont pas lavées régulièrement ou correctement, les bactéries peuvent survivre et se multiplier sur les poignées de porte, surtout lorsque les conditions sont favorables." Dans les foyers avec animaux, des germes comme Salmonella ou Campylobacter peuvent aussi s’ajouter à cette flore microbienne.

Bonne nouvelle : de simples gestes peuvent réduire ces risques. Les experts recommandent d’essuyer les poignées de porte tous les deux à trois jours, surtout pendant l’hiver ou en cas de maladie. Il est conseillé d’utiliser un nettoyant spécialement adapté aux surfaces, suivi d’un désinfectant. Le lavage des mains reste bien sûr fondamental : 30 secondes à l’eau et au savon, sans oublier les ongles, les paumes ou encore les poignets.