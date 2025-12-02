Comment le stress financier impacte le sommeil

L'ESSENTIEL Le stress financier entraîne un niveau élevé de comportements stressant (le fait de rester éveillé, tendu, de ressasser ses problèmes professionnels ou de planifier mentalement le lendemain) au coucher.

Ces derniers provoquent à leur tour davantage de symptômes d'insomnie, une moindre satisfaction du sommeil et des troubles du sommeil plus importants pendant la journée.

Le sentiment de vulnérabilité financière peut perturber le sommeil, même chez les travailleurs qui semblent financièrement stables.

Factures, prochaine paie, précarité de l'emploi… Partout dans le monde, notamment en France, "le stress financier est omniprésent et se manifeste au moment même où notre société souffre d'un manque de sommeil, voire d'un sommeil de mauvaise qualité", a déclaré Rebecca Brossoit, professeure à l’université Rice (États-Unis). Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Journal of Business and Psychology, la chercheuse et son équipe ont voulu examiner comment et pourquoi le stress financier affecte la qualité du sommeil.

Sommeil : le stress financier entraîne plus d’insomnies

Pour mener à bien les travaux, ces derniers ont recueilli des données auprès de militaires de la Garde nationale de l'Armée de terre et de l'Air pendant neuf mois. Les participants ont indiqué leur niveau de stress financier au début du suivi, leurs comportements stressants au coucher quatre mois plus tard et la qualité de leur sommeil cinq mois après. Les comportements peuvent inclure le fait de rester éveillé, tendu, de ressasser ses problèmes professionnels ou de planifier mentalement le lendemain. "Ces habitudes altèrent insidieusement le sommeil bien avant le début de la journée de travail." Les auteurs ont également analysé des mesures à l'aide d'actigraphes portés au poignet.

Les volontaires qui subissaient une plus grande précarité financière, une plus grande dépendance économique à leur emploi et une plus grande insécurité d'emploi au début de l'étude ont rapporté des comportements stressants avant le coucher plus fréquents à quatre mois. "Le stress avant le coucher provoque une forme d'activation cognitive et émotionnelle au moment du coucher qui empêche de se détendre et de bénéficier d'un sommeil de qualité", a expliqué Rebecca Brossoit. Les comportements stressants à quatre mois étaient associés à une augmentation des symptômes d'insomnie, à une insatisfaction vis-à-vis du sommeil et à des troubles du sommeil à neuf mois.

Même les travailleurs qui semblent financièrement stables sont impactés

Les travaux soulignent également l'impact du stress financier sur les personnes de tous les niveaux de revenus. Si le revenu compte, le sentiment de vulnérabilité financière (l'inquiétude de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins essentiels, l'insécurité de l'emploi ou la forte dépendance au salaire) peut perturber le sommeil, même chez les travailleurs qui semblent financièrement stables. "Alors que l'incertitude économique continue d'affecter les ménages, les résultats offrent des pistes de réflexion aux entreprises, aux politiciens et aux citoyens. (…) Les organisations ont la responsabilité d'atténuer ou de cibler certains de ces facteurs de stress", ont indiqué les chercheurs.

Selon eux, des mesures générales, incluant les congés payés, l'accès à une alimentation et à des soins de santé abordables, un logement stable et des campagnes de sensibilisation du public axées sur l'éducation financière et l'hygiène du sommeil, peuvent atténuer les difficultés financières et le stress qui se manifeste au moment du coucher. Du côté des citoyens, l’équipe recommande l’adoption de petits gestes, comme la mise en place d’un rituel relaxant et la réduction du temps passé devant les écrans avant de se coucher, afin de rompre le cercle vicieux stress-sommeil.