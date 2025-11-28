Pose de stent : les diabétiques ont plus de risque de complications

L'ESSENTIEL La pose d'un stent permet de réduire le risque d'obstruction d'un vaisseau sanguin.

Les personnes diabétiques ont un risque plus élevé de complication, en particulier en cas de diabète de type 1.

Le risque est particulièrement élevé dans le mois qui suit l'opération.

Le diabète est un facteur de risque cardiaque. En cas d’opération, la maladie augmente aussi le risque de complication. C’est notamment le cas pour la pose de stent. Des chercheurs suédois l’ont constaté dans une étude, parue dans Diabetes Care.

Diabète : quels sont les risques de complication après la pose d’un stent ?

Leurs travaux portent sur plus de 160.000 patients, dont une partie était atteinte de diabète de type 1, l’autre de diabète de type 2 et enfin le reste du groupe, majoritaire, était non-diabétique.

Toutes ces personnes ont reçu un stent à élution médicamenteuse : il s’agit de petits tubes placés dans les artères coronaires du cœur qui libèrent lentement des médicaments pour réduire le risque de nouvelle obstruction du vaisseau. Les participants ont été suivis pendant plus de 4 ans et plus de 5.000 incidents liés aux stents ont été recensés.

Stent : des complications plus fréquentes chez les diabétiques de type 1

"Les résultats montrent que les patients atteints de diabète de type 1 présentent un risque de complications liées aux stents plus de deux fois supérieur à celui des patients non-diabétiques, concluent les auteurs. Chez les patients atteints de diabète de type 2, le risque est également accru, mais de façon moins significative." Parmi les complications observées, les chercheurs de l'Institut Karolinska ont notamment constaté des rétrécissements de l'artère au niveau du stent et des caillots sanguins formés dans le dispositif.

L'étude montre également que le risque de complications est plus élevé dans les premiers mois suivant la pose. "Au cours du premier mois, l'incidence de ces complications était de 9,27 pour 100 personnes-années chez les patients diabétiques de type 1, contre 4,34 chez les patients non diabétiques", indiquent les auteurs. En épidémiologie, la notion de personne-année permet de définir un taux d’incidence. Cela équivaut à 100 personnes suivies pendant une année. "Après six mois, le risque diminuait, mais restait plus élevé chez les patients diabétiques", complètent-ils.

Pose de stent chez des patients diabétiques : il faut améliorer le suivi

Irene Santos-Pardo est la première autrice de ces travaux. La chercheuse au Département des sciences cliniques et de l'éducation de l'hôpital Södersjukhuset, rattaché à l’Institut Karolinska, estime qu’il est "essentiel d'examiner attentivement la prise en charge" des patients diabétiques en cas de pose de stent, compte tenu du "risque beaucoup plus élevé de complications".

"Il est essentiel de poursuivre les recherches sur les moyens d'améliorer la prise en charge des patients diabétiques ayant bénéficié d'une implantation de stent, complète le co-auteur de l’étude, Thomas Nyström, professeur au Département des sciences cliniques et de l'éducation au sein du même hôpital. Nos résultats indiquent qu'il est nécessaire d'adapter le traitement et le suivi."