Cancer : 1 jeune sur 10 rechute avec des métastases

L'ESSENTIEL Près d’un jeune adulte sur dix en rémission de cancer développe plus tard une récidive avec métastases.

Ces récidives augmentent fortement la mortalité, surtout pour les cancers du sein, du col, ou les sarcomes.

Les auteurs appellent à adapter le suivi post-cancer aux risques spécifiques des jeunes adultes.

Ils pensaient être tirés d’affaire. Pourtant, près d’un jeune adulte sur dix ayant survécu à un cancer non métastatique se voit confronté à une récidive, qui plus est avec des métastases. Un scénario qui compromet sérieusement les chances de survie, selon une vaste étude américaine publiée dans JAMA Oncology.

Une étude inédite sur les récidives métastatiques chez les jeunes

Menée par le Davis Comprehensive Cancer Center de l’Université de Californie, cette recherche s’appuie sur les données de plus de 48.000 adolescents et jeunes adultes californiens âgés de 15 à 39 ans, suivis entre 2006 et 2020. Elle constitue la première analyse à grande échelle de la récidive métastatique dans cette tranche d’âge.

Parmi les patients étudiés, 9,2 % présentaient un cancer métastatique dès le diagnostic, selon un communiqué. Mais 9,5 % ont développé des métastases plus tard, alors que leur maladie initiale n’en présentait pas. Les cancers les plus concernés par ces récidives sont les sarcomes (24,5 %), les cancers colorectaux (21,8 %), du col de l’utérus (16,3 %) et du sein (14,7 %). Chez les patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus de stade 3, ce taux atteint même 41,7 %.

Une rechute de cancer aux lourdes conséquences

Les chercheurs ont également observé que les patients ayant développé des métastases après un premier diagnostic localisé présentaient un risque de décès supérieur à ceux métastatiques d’emblée – sauf pour les cancers testiculaires et thyroïdiens. Ainsi, pour le cancer du sein, le risque de décès est presque triplé en cas de récidive métastatique. D’autres cancers comme le col de l’utérus, le mélanome, les sarcomes ou le cancer colorectal présentent aussi des hausses importantes de mortalité.

Autre donnée inquiétante : les récidives métastatiques de certains cancers augmentent avec le temps. Entre 2006 et 2018, le taux de rechute du cancer du col est ainsi passé de 12,7 % à 20,4 %, en particulier au stade 1, tandis que les cancers colorectaux et le mélanome ont vu leurs taux diminuer.

Pour Theresa Keegan, autrice principale de l'étude, ces résultats montrent "l’impact majeur des récidives métastatiques chez les jeunes et la nécessité de soins de suivi adaptés". Elle plaide pour une meilleure surveillance à long terme et une politique de dépistage plus ciblée.