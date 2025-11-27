Congé de naissance : deux mois supplémentaires pour chaque parent ?

L'ESSENTIEL En 2024, plus de 67 % des mères sont en surcharge mentale en Europe, selon un rapport de l'ONG Make Mothers Matter.

Parmi elles, 29 % ne sont pas satisfaites de la durée du congé maternité.

Afin permettre aux parents d’accueillir leur enfant, le Sénat approuve un congé de naissance de deux mois supplémentaires pour chaque parent.

"La maternité demeure un sujet peu exploré et insuffisamment abordé dans les politiques publiques et le discours sociétal. Le manque de données exhaustives sur les mères accentue la difficulté d'élaborer des politiques efficaces qui répondent à leurs besoins et réalités spécifiques." Afin de combler cette lacune, l'ONG Make Mothers Matter a mené une enquête sur l’état de la maternité en Europe. Elle s’est appuyée sur les témoignages de 9.600 mères dans 11 pays de l'UE (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie et Suède) ainsi qu'au Royaume-Uni.

Surcharge mentale : plus de 67 % des mères européennes sont touchées

Les résultats révèlent que 50 % des mères souffrir de problèmes de santé mentale (dépression, anxiété, épuisement professionnel). En 2024, plus de 67 % des mères se disent mentalement surchargées. Cette situation est particulièrement fréquente chez les mères âgées de 30 à 39 ans, celles ayant plusieurs enfants, de jeunes enfants (0-5 ans), les mères célibataires et celles issues de milieux modestes. Seulement 35 % des mères bénéficient d’une reprise progressive du travail, 46 % d’horaires aménagés et seulement 27 % ont accès au télétravail. "Au moins 63 % des tâches ménagères et des soins aux enfants sont assurés par les mères seules (et jusqu’à 70 %), quel que soit leur statut professionnel."

Autre point souligné par les femmes : 25 % des pères n’ont pas pris de congé de paternité. "Ce pourcentage s’élève à 35 % si l’on exclut les pères pour lesquels aucun congé de paternité n’était proposé à l’époque ou pour lesquels il n’était pas applicable." Du côté des mamans, 29 % ne sont pas satisfaites de la durée du congé maternité.

Deux mois supplémentaires : un nouveau congé de naissance approuvé par le Sénat

Afin de permettre aux parents d’accueillir leur enfant, et par conséquent lutter contre la baisse de natalité en France, le Sénat a approuvé, le 24 novembre, la création d’un nouveau congé de naissance, qui s’ajoutera au congé maternité et paternité déjà existants. Concrètement, dans le cadre cette mesure du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026, chaque parent pourra prendre, volontairement, jusqu’à deux mois supplémentaires, simultanément ou en alternance. "L’objectif, c’est de garantir le plus de souplesse, le plus de liberté possible pour les deux parents", a déclaré Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Pour l’heure, la date d’entrée en vigueur de cette mesure n’est pas fixée. Le texte du gouvernement avait évoqué "juillet 2027." Les députés ont voté pour avancer la date au 1ᵉʳ janvier 2026. Les sénateurs ont voté pour retarder la mise en place du nouveau congé de naissance au 1ᵉʳ janvier 2027. D’après le gouvernement, ce congé sera indemnisé à 70 % du salaire net le premier mois, puis à 60 % du salaire net le second mois. Cependant, le montant doit encore être déterminé par décret.