Cette épice aiderait à lutter contre l’obésité et le cholestérol

L'ESSENTIEL La nivelle est utilisée en cuisine, mais également en médecine traditionnelle.

Une nouvelle étude montre que l'épice, aussi appelée cumin noir, a des effets anti-obésité et cardioprotecteurs.

La plante réduit notamment les taux de cholestérol et freine l'adipogenèse.

Une alimentation saine et équilibrée ainsi qu'une activité physique régulière sont les deux clés pour perdre du poids. Toutefois, une épice bien connue des cuisiniers et des adeptes de la médecine naturelle, semble pouvoir aider en matière de lutte contre l’obésité.

Une étude, menée par Osaka Metropolitan University, montre que la nigelle, aussi connue sous le nom de cumin noir, aide à prévenir l'accumulation des graisses et du cholestérol.

La nigelle agit sur le mauvais cholestérol

Pour évaluer les effets de la nigelle sur l’organisme, les chercheurs ont recruté 40 participants. La moitié d’entre eux devaient intégrer 5 g de poudre de graines de la plante (soit environ une cuillère à soupe) dans leur alimentation pendant 8 semaines. Les autres devaient poursuivre leur régime alimentaire sans modification. Des prises de sang ont été effectuées avant et après l’intervention.

Les analyses, publiées dans la revue Food Science & Nutrition, ont révélé que les consommateurs de cumin noir présentaient une baisse significative de triglycérides, de cholestérol LDL (mauvais cholestérol) et de cholestérol total. Par ailleurs, leur taux de cholestérol HDL (bon cholestérol) avait augmenté. "Des améliorations comme celles-ci du profil lipidique sanguin sont associées à un risque moindre de problèmes cardiaques et de décès prématuré", soulignent les auteurs dans leur communiqué.

Le cumin noir a également des propriétés anti-obésité

En réalisant des expériences supplémentaires sur l’épice afin de mieux comprendre comment elle agit sur l’organisme, l’équipe a aussi remarqué que l'extrait de graines de nigelles inhibait l'adipogenèse, c’est-à-dire la formation et la maturation des cellules graisseuses. Il bloque à la fois l'accumulation des gouttelettes lipidiques (réservoirs de lipides) et le processus de différenciation (transformation d’une cellule sans caractéristiques particulières en cellule adipeuse). Ce qui, par effet domino, peut aider à prévenir l’obésité.

"Cette étude suggère fortement que les graines de cumin noir sont utiles comme aliment fonctionnel pour prévenir l'obésité et les maladies liées au mode de vie", explique le professeur Akiko Kojima-Yuasa qui a dirigé les travaux. "C'était tellement gratifiant de voir le cumin noir démontrer de manière exhaustive des effets réels et démontrables de réduction des taux de lipides sanguins lors d'un essai clinique chez l'humain."

Le scientifique et ses collègues comptent poursuivre leurs recherches sur la nigelle en réalisant des essais cliniques plus importants et sur le long terme.