Des chercheurs sont parvenus à inverser les dommages rénaux

L'ESSENTIEL Les céramides causent de graves lésions rénales en endommageant les mitochondries rénales. Ce qui provoque l'insuffisance rénale aigüe.

Des chercheurs ont découvert un médicament qui contre les effets des céramides.

Toutefois, ces effets bénéfiques n'ont été démontrés que sur des souris pour le moment.

L’insuffisance rénale aiguë correspond à une détérioration rapide des capacités des reins à filtrer le sang. Plus la prise en charge est tardive, plus les complications et conséquences sont graves allant de l’insuffisance rénale chronique au décès.

En comprenant les mécanismes derrière cette pathologie, des chercheurs d’University of Utah Health ont découvert un moyen d’inverser la maladie. Ils ont détaillé leurs travaux dans la revue Cell Metabolism.

Insuffisance rénale aiguë : les céramides seraient l’origine du trouble rénal

Lors de précédents travaux, l’équipe avait remarqué que le taux de céramides, des molécules graisseuses, était très élevé lorsque des lésions rénales étaient présentes. "Ces taux augmentent rapidement après une lésion rénale et leur intensité est proportionnelle à la gravité de cette lésion. Plus la lésion rénale est grave, plus les taux de céramides sont élevés", explique Rebekah Nicholson, première auteure de l’étude. La chercheuse et ses collègues ont alors conclu que les taux de céramides dans les urines pouvaient être des biomarqueurs précoces de l’insuffisance rénale aiguë.

En continuant à travailler sur le sujet en observant des souris, ils ont découvert que les céramides provoquent des lésions rénales en endommageant les mitochondries, la partie de la cellule qui produit de l'énergie. "Les mitochondries des cellules rénales blessées sont visiblement malformées au microscope et ne peuvent pas produire de l'énergie aussi efficacement", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

Modifier le métabolisme des molécules graisseuses

Toutefois, l'équipe est ensuite parvenue à contrer les effets des céramides en administrant aux rongeurs de l’étude un nouveau médicament conçu pour modifier le métabolisme des molécules graisseuses dangereuses pour les reins. Ce traitement a réussi à préserver l'intégrité mitochondriale et à prévenir les lésions rénales chez les souris.

"Nous avons complètement inversé la pathologie des lésions rénales aiguës en inactivant les céramides", indique Pr Scott Summers de l'université de l'Utah et auteur principal dans un article. "Nous avons été stupéfaits - non seulement la fonction rénale est restée normale, mais les mitochondries sont restées indemnes", ajoute-t-il.

Un médicament prometteur qui protège les reins

Si les résultats sont prometteurs, les scientifiques restent prudents. Un long travail de recherche doit être mené avant de proposer ce médicament testé sur des souris à des humains. "Nous sommes ravis de la protection offerte par ce composé, mais il est toujours préclinique", explique le Pr Summers. "Nous devons rester prudents et mener des investigations approfondies afin de garantir l'innocuité de cette approche avant de l'appliquer aux patients."

Si leurs résultats sont confirmés dans des études plus poussées, l'équipe avance que le médicament pourrait être administré préventivement aux personnes présentant un risque élevé d'insuffisance rénale aiguë, notamment celles subissant une chirurgie cardiaque. En effet, environ un quart de ces patients développent une insuffisance rénale aiguë.

Par ailleurs, comme le traitement agit sur la santé des mitochondries, il pourrait potentiellement aussi aider à traiter d’autres pathologies liées à ces dernières, selon les chercheurs. "Les problèmes mitochondriaux sont présents dans de nombreuses maladies, comme l’insuffisance cardiaque, le diabète et la stéatose hépatique", ajoute l’expert. "Si nous parvenons à rétablir la santé des mitochondries, les conséquences pourraient être considérables."