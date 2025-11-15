Greffe : un rein de porc fonctionne durant deux mois chez un patient en état de mort cérébrale

L'ESSENTIEL Un rein de porc génétiquement modifié et le thymus du même animal a été greffé chez un homme de 57 ans, atteint d'un glioblastome et déclaré en état de mort cérébrale à l'hôpital ayant subi une néphrectomie.

"Le thymus porcin transplanté a probablement contribué à empêcher le système immunitaire du receveur d'attaquer le rein", selon les scientifiques.

L’organe de l'appareil urinaire a fonctionné parfaitement, sans problème majeur, pendant deux mois.

"La xénotransplantation (organe provenant d'autres espèces) de reins de porcs génétiquement modifiés offre une solution à la pénurie d'organes pour les patients atteints d'insuffisance rénale terminale", ont déclaré des scientifiques du centre hospitalier universitaire Langone Health de l’université de New York (États-Unis). Dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue Nature, ces derniers ont mis au point puis tester une approche de transplantation rénale porcine.

Le rein et le thymus d’un porc greffé à un patient en état de mort cérébrale

Pour ce faire, ils ont greffé un rein de porc, génétiquement modifié, et le thymus du même animal à un homme de 57 ans, atteint d'un glioblastome et déclaré en état de mort cérébrale à l'hôpital ayant subi une néphrectomie. Pour rappel, le thymus se trouve dans la partie supérieure du thorax, entre les poumons derrière le sternum. Il fabrique des lymphocytes T (cellules T) qui circulent dans tout le corps afin d’aider à combattre les infections, les maladies et les substances étrangères. Le thymus fabrique aussi des hormones qui aident les lymphocytes T à se développer et le système immunitaire à continuer de fonctionner correctement.

D’après les chirurgiens, l'étude des xénogreffes chez des personnes en état de mort cérébrale permet d’avoir des informations beaucoup plus détaillées sur le fonctionnement de l'organe transplanté et sur la réaction du système immunitaire du receveur que chez les patients vivants. "Dans notre recherche, nous avons obtenu un nombre sans précédent d'échantillons de tissus, de sang et de fluides chez le receveur, ce qui nous a permis de suivre l'évolution des modifications immunologiques", a précisé Megan Sykes, professeure de médecine de l'université Columbia et co-responsable des travaux.

Xénotransplantation : le thymus de porc réduit le risque de rejet

Selon les résultats, la stabilité hémodynamique et électrolytique ainsi que l'indépendance vis-à-vis de la dialyse ont été obtenues. La transplantation de tissu thymique en même temps que l'organe de remplacement réduisait la réaction immunitaire contre le rein greffé. "Le thymus porcin transplanté a probablement contribué à empêcher le système immunitaire du receveur d'attaquer le rein. Le thymus a également probablement prévenu une perte importante de protéines, un problème récurrent lors des xénogreffes chez les patients vivants. L'une des fonctions du rein est de retenir les protéines dans l'organisme et d'empêcher leur élimination dans l'urine. Avec la greffe thymo-rein, nous n'avons observé aucun signe de cette complication", a expliqué Megan Sykes.

Les chercheurs ont noté, 33 jours après l’opération, une augmentation brutale de la créatinine sérique a été associée à un rejet médié par des anticorps et à une augmentation des immunoglobulines de type G (IgG) spécifiques du donneur. Cependant, des études menées au sein du laboratoire ont montré que les lymphocytes T du receveur, présents avant la transplantation, étaient responsables de l'attaque du rein porcin. L'épisode de rejet a été traité avec succès par l'élimination temporaire des lymphocytes T du receveur.

61 jours sans problème majeur

Pendant deux mois, le rein greffé, qui a ensuite été retiré, a fonctionné de manière étonnamment efficace. Cela suggère que la modification génétique poussée de l'organe porcin n'est peut-être pas aussi importante que le contrôle de la réponse des lymphocytes T préexistants du patient chez les receveurs ne présentant pas de taux élevés d'anticorps avant la transplantation. "Les organes porcins peu modifiés sont également plus faciles à produire, ce qui promet un approvisionnement plus important pour les patients que les organes porcins plus rares."