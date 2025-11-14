Les agents de nettoyage, premières victimes de la pénibilité au travail

L'ESSENTIEL Le travail des agents du nettoyage les expose à une intensité physique du travail, des horaires décalés, un travail isolé, des produits chimiques et des agents biologiques.

Cette combinaison de risque accentue les effets délétères de cette activité professionnelle sur la santé.

L’Anses conseille ainsi de sensibiliser les travailleurs aux troubles musculosquelettiques, la principale cause de maladies professionnelles du secteur, de favoriser le travail en journée et faciliter l’accès des agents aux dispositifs de prévention.

Souvent invisibilisés, voire méprisés, les agents de nettoyage, qui sont essentiels, mettent en danger leur santé en exerçant leur métier. C’est la conclusion tirée par un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) publié ce 13 novembre. Dans le cadre de cette expertise dédiée à ce secteur, l’équipe est partie d’un constat fait par des enquêtes ou des études nationales : "les accidents du travail et le taux de maladies professionnelles reconnues sont plus fréquents et d’une gravité plus importante que dans tous les autres secteurs. Les maladies professionnelles sont principalement des troubles musculosquelettiques, près de deux fois plus fréquents que chez l’ensemble des salariés en France. Les licenciements pour inaptitude sont également deux fois plus fréquents."

Intensité physique, horaires décalés, travail isolé, produits chimiques… Un cocktail de risques impacte leur santé

Afin de déterminer les causes de ces problèmes de santé, l’autorité sanitaire a pris en compte les déterminants professionnels, économiques et juridiques de l’activité d’entretien de bureaux et halls d’immeubles en incluant le nettoyage des sanitaires, les caractéristiques socio-démographiques des travailleurs, en s’appuyant sur des statistiques de référence et des travaux scientifiques. Selon les données, environ trois quarts des agents du nettoyage sont des femmes, âgées en moyenne de 45 ans, souvent immigrées ou d’origine étrangère qui sont contraintes de travailler à temps partiel. Ainsi, leurs rémunérations mensuelles sont faibles. "Ces travailleuses ont fréquemment plusieurs employeurs et leur activité est souvent multisites."

Les experts indiquent que ces travailleurs sont exposés à de nombreux risques pour la santé. En effet, leur travail est intense physiquement et ils sont exposés aux produits chimiques et aux agents biologiques comme des bactéries et virus. De plus, ils exercent leur métier de manière isolée, à des horaires décalés et à une cadence trop élevée. Cette combinaison de contraintes favorise la dégradation de leur état de santé.

3 mesures pour protéger la santé des agents de nettoyage

Pour mieux protéger la santé des agents d’entretien, l’Anses recommande de mettre en œuvre une campagne de prévention spécifique aux troubles musculosquelettiques. Afin de limiter l’isolement au travail, l’invisibilisation des personnels et les horaires décalés, il est conseillé de favoriser le travail en journée. Enfin, l’agence préconise de faciliter l’accès des agents du nettoyage aux dispositifs de prévention en les adaptant à leurs spécificités.