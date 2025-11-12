Cette routine au travail permet d’avoir moins mal au dos… et une meilleure concentration

L'ESSENTIEL Passer 30 minutes assis puis 15 minutes debout au travail peut améliorer les maux de dos.

Cette routine aide aussi à diminuer le stress et à améliorer la concentration.

Elle présente aussi l'avantage d'être facile à suivre pour les salariés.

Les maux de dos sont légion parmi les employés sédentaires. En cherchant un moyen de réduire les douleurs lombaires au travail, les chercheurs de l’université Griffith et de l’université de Queensland ont découvert une routine qui réduit les risques de lombalgies, mais qui agit également sur le stress et la concentration.

Leurs travaux ont été détaillés dans le numéro de février 2026 de la revue Applied Ergonomics.

Alterner position assis et debout au travail améliore la santé et la concentration

Pour déterminer la meilleure routine au travail pour soulager les douleurs lombaires, les scientifiques ont réuni 56 employés de bureau. Il était demandé à la moitié d’entre eux d'alterner 30 minutes assis puis 15 min debout tout au long de la journée. Les autres choisissaient eux même leur ratio assis/debout en fonction de leur confort ou de leurs préférences.

Résultat : les deux “dosages” ont entraîné une réduction des maux de dos. "Toutefois, ceux qui utilisaient le ratio 30:15 ont constaté une réduction plus importante de la douleur et ont signalé des avantages supplémentaires tels qu'une diminution du stress et une amélioration de la concentration", précise le Dr Charlotte Brakenridge, auteure principale de l’étude, dans un communiqué.

Lombalgie, stress : la routine 30:15 est plus facile à suivre

La scientifique et ses collègues ont également remarqué une meilleure adhésion chez les personnes ayant reçu la consigne de suivre la routine 30 min assis 15 min debout.

"Ceux qui suivaient le ratio 30:15 l’ont respecté plus régulièrement. Ce qui est probablement dû à la structure claire et au sentiment de routine qu’il offrait", note la Dr Brakenridge. "L’adhésion pourrait expliquer l’impact plus important du ratio 30:15 sur les douleurs lombaires", ajoute-t-elle. "À l’inverse, l’approche personnalisée offrait plus de flexibilité, ce qui a pu entraîner un engagement moins constant."