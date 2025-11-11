Cancer du côlon : l’Ozempic pourrait améliorer les chances de survie

L'ESSENTIEL Les patients souffrant d'un cancer du côlon qui prennent de l'ozempic, deux fois moins de risque de décéder dans les cinq ans.

Cette association est particulièrement forte chez les personnes ayant un IMC supérieur à 35.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats.

Les médicaments GLP-1 comme Ozempic, Wegovy et Mounjaro sont bien connus des diabétiques et des personnes souffrant d'obésité. Mais il semblerait que ces traitements puissent faire bien plus que de réguler la glycémie et le poids.

Des chercheurs de l’université de Californie-San Diego ont remarqué que les analogues du GLP-1 sont liés à une baisse importante de la mortalité des patients touchés par un cancer du côlon.

Cancer colorectal et analogue du GLP-1 : deux fois moins de risque de décès dans les 5 ans

Pour leur étude parue dans la revue Cancer Investigation le 11 novembre 2025, les chercheurs ont repris les dossiers de plus de 6.800 patients atteints d’un cancer colorectal. En étudiant les médicaments pris, ils ont remarqué que les malades sous analogue du GLP-1 avaient deux fois moins de risque de décéder dans les cinq ans suivant le diagnostic que ceux qui n'en prenaient pas. Le taux était de 15,5 % contre 37,1 %.

"Après ajustement pour l'âge, l'indice de masse corporelle (IMC), la gravité de la maladie et d'autres facteurs de santé, les utilisateurs d'agonistes du GLP-1 présentaient toujours un risque de décès significativement plus faible, ce qui suggère un effet protecteur important et indépendant", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

De plus, l’association était particulièrement marquée chez les personnes ayant un IMC supérieur à 35. Ce qui correspond à une obésité sévère. Ce constat conduit l’équipe à supposer que les médicaments comme l’Ozempic et le Wegovy aident à "contrer les conditions inflammatoires et métaboliques qui aggravent le pronostic du cancer du côlon".

Cancer du côlon : les médicaments GLP-1 agiraient sur les facteurs de risque

L’équipe de recherche avance que plusieurs mécanismes participent au lien entre les médicaments GLP-1 et la baisse de la mortalité du cancer du côlon.

"Outre la régulation de la glycémie, les agonistes du récepteur GLP-1 réduisent l'inflammation systémique, améliorent la sensibilité à l'insuline et favorisent la perte de poids – autant de facteurs susceptibles de freiner les voies de signalisation favorisant la croissance tumorale", expliquent les scientifiques. Ils ajoutent que des études en laboratoire ont montré que le traitement antidiabétique pourrait directement inhiber la croissance des cellules cancéreuses, induire leur mort et modifier le microenvironnement tumoral.

Toutefois, les chercheurs précisent que des essais cliniques sont nécessaires pour confirmer leurs données et leurs hypothèses.