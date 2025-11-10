Comment les cellules souches des cheveux peuvent faciliter la cicatrisation des plaies

L'ESSENTIEL La sérine est un acide aminé produit par le corps humain et présent dans de nombreux aliments comme la viande, les céréales ou le lait.

Dans l’organisme, quand le niveau de sérine baisse, un signal de stress cellulaire, appelé Integrated Stress Response (ISR), se déclenche.

D’après une nouvelle étude, en réaction à l’ISR, les cellules souches des follicules pileux économisent leur énergie et changent de rôle : elles n’agissent plus sur la pousse des cheveux et des poils mais participent à la réparation des tissus cutanés.

Vos cheveux poussent moins vite ? Vous êtes peut-être en manque de sérine. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Cell Metabolism, cet acide aminé peut changer le comportement des follicules pileux.

En période de stress, la cicatrisation prime sur la pousse des poils

La sérine peut être produite par le corps humain mais est aussi présente dans de nombreux aliments comme la viande, les céréales ou le lait. Dans l’organisme, quand son niveau baisse, un signal de stress cellulaire, appelé Integrated Stress Response (ISR), se déclenche. En réaction, les cellules souches des follicules pileux économisent leur énergie et changent de rôle : elles n’agissent plus sur la pousse des cheveux et des poils mais participent à la réparation des tissus cutanés.

“La plupart des plaies cutanées sont des écorchures qui détruisent la couche superficielle de la peau, explique Jesse Novak, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué. Cette zone abrite un réservoir de cellules souches qui, normalement, prennent en charge la cicatrisation. Mais lorsque ces cellules sont détruites, les cellules souches des follicules pileux sont contraintes de prendre le relais.”

Pour comprendre ce lien, les scientifiques ont mené des études sur des souris privées de sérine. Ce manque a entraîné une réponse immédiate, l’ISR et un ralentissement de la pousse des poils. En cas de blessure, l'ISR s'activait davantage et les cellules souches des follicules pileux délaissaient plus fortement la régénération des poils pour favoriser la cicatrisation.

“Personne n'aime perdre ses poils, mais en période de stress, la réparation de l'épiderme est essentielle à la survie, explique Elaine Fuchs, autre auteure de l’étude. Une zone sans poils ne représente pas une menace pour un animal, contrairement à une plaie non cicatrisée.” Face à un stress cellulaire, l’organisme priorise donc la réparation de la peau, au détriment de la pousse des cheveux et des poils.

Augmenter les niveaux de sérine, jusqu’à un niveau seuil

Dans un second temps, les scientifiques ont augmenté les niveaux de sérine pour voir l’impact sur la pousse des cheveux. Ils ont observé que la compensation du déficit pouvait restaurer la régénération capillaire. Mais il n’y avait pas d’augmentation proportionnelle entre le niveau de sérine et la pousse des cheveux et des poils. L’organisme semble fixer un seuil car, chez les souris, des apports six fois plus élevés que d’habitude n’ont augmenté les taux de sérine que d'environ 50 %.

Néanmoins, des apports supplémentaires peuvent être efficaces dans certains cas. “En empêchant une cellule souche de synthétiser sa propre sérine et en compensant ces pertes par un régime riche en sérine, nous sommes parvenus à rétablir partiellement la régénération des cheveux”, indique Jesse Novak. Ainsi, si la baisse du taux de sérine est liée à la production du corps humain, il pourrait donc être possible de supplémenter efficacement les patients pour stimuler la croissance capillaire.

À l’avenir, les scientifiques souhaitent poursuivre leurs recherches. La prochaine étape se concentrera sur l’amélioration de la cicatrisation des plaies grâce à la sérine sérine et peut-être d’autres acides aminés.