Pourquoi certains cheveux et ongles poussent-ils plus vite que d’autres ?

Cheveux et ongles sont bien plus que des attributs esthétiques : leur vitesse de croissance intrigue depuis toujours. Les cheveux poussent en moyenne d’un centimètre par mois, et les ongles d’environ 3 millimètres. Mais certaines personnes, à la pousse rapide, doivent les couper plus fréquemment que d’autres. Quels facteurs expliquent ces différences ? Réponses de la chercheuse en anatomie Michelle Moscova, de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, dans un article publié dans The Conversation.

Le rôle de la génétique et des hormones

La génétique est le principal facteur. Des traits familiaux influencent directement la vitesse de division des cellules capillaires et unguéales. Par exemple, les membres d’une même famille, surtout les jumeaux identiques, présentent souvent des taux de croissance similaires.

Les hormones jouent également un rôle crucial. Pendant la grossesse, l’augmentation des œstrogènes stimule la croissance des cheveux et des ongles, tandis que la ménopause ou un stress chronique, associé à des niveaux élevés de cortisol, peut ralentir cette croissance.

L’âge est un autre facteur clé : chez les jeunes, le métabolisme actif favorise une division cellulaire rapide, qui ralentit avec les années.

L’importance de la nutrition

Pour croître, cheveux et ongles ont besoin de nutriments spécifiques. La kératine, leur composant principal, repose sur un apport adéquat en protéines, fer, zinc et vitamines. Une carence en fer peut ainsi provoquer une chute des cheveux, tandis qu’un déficit en zinc peut fragiliser les ongles. Un régime alimentaire équilibré est donc essentiel pour soutenir leur croissance.

Les cheveux et ongles poussent grâce à des matrices situées sous la peau, rappelle Michelle Moscova. Pour les cheveux, les cellules de la matrice se divisent à la base des follicules pilo-sébacés et forment progressivement le cheveu. Les ongles, quant à eux, naissent dans une matrice au niveau de la base de l’ongle, puis glissent sur le lit unguéal richement vascularisé.

Variations du cycle de croissance

La pousse des cheveux suit un cycle en quatre phases :

-L’anagène (croissance), pouvant durer jusqu’à huit ans.

-La catagène (transition), où la croissance ralentit.

-La télogène (repos), qui précède la chute des cheveux.

-L’exogène (renouvellement), avec apparition d’un nouveau cheveu.

A noter que tous les follicules ne suivent pas ce cycle simultanément, évitant ainsi la calvitie temporaire. Pour les ongles, la croissance est plus linéaire.

Enfin, la chercheuse entend démystifier une idée reçue : cheveux et ongles ne poussent pas après la mort. La déshydratation de la peau peut provoquer cette illusion, mais il s’agit d’un phénomène purement visuel.