Sinusite

Pourquoi les astronautes ont le nez bouché dans l’ISS ?

Plus de 7 astronautes sur 10 ont le nez et les sinus congestionnés dans l’espace. Un des effets de la microgravité.

Pourquoi les astronautes ont le nez bouché dans l’ISS ? dima_zel/istock
  • 60 des 71 astronautes suivis pour l'étude ont déclaré avoir eu au moins un trouble sino-nasal pendant leurs missions.
  • Ces problèmes de congestions nasales sont liés à la microgravité.
  • Lorsqu'ils ne sont pas traités, les symptômes de congestion nasale peuvent entraîner une diminution de la qualité du sommeil, une altération de la prise de décision et une diminution de la productivité.

De très nombreux astronautes se sont plaints d’avoir le nez bouché, des sinusites ou encore des maux de tête pendant leur séjour à bord de la station spatiale internationale ISS. Des chercheurs de l'université Texas A&M et du département d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Houston Methodist se sont penchés sur ce phénomène étrange… Et ils ont trouvé une explication.

Ils ont détaillé leur découverte dans un article paru dans la revue Laryngoscope Investigative Otolaryngology.

75 % des astronautes souffrent de congestion nasale

Les scientifiques ont étudié les dossiers médicaux des astronautes qui ont effectué des missions dans la station spatiale entre 2000 et 2019. Sur les 71 personnes ayant séjourné dans l’appareil, 60 ont eu au moins un trouble sino-nasal pendant leurs missions. De plus, 75 % d’entre eux ont présenté une congestion nasale.

Pour les chercheurs, ces problèmes sont en lien avec l’adaptation à la microgravité. "Le liquide qui s'accumule normalement dans les jambes sur Terre remonte vers la tête. Ce déplacement provoque un gonflement et une pression dans les sinus – les cavités creuses du visage et du crâne qui jouent un rôle important dans la santé respiratoire – entraînant des maux de tête, une congestion nasale, de la fatigue et un sommeil perturbé, entre autres symptômes désagréables", explique l’auteur principal Faizaan Khan dans un communiqué. "Cela a un réel impact sur leur qualité de vie", ajoute l’expert. Mais l'inconfort n’est pas la seule conséquence de ce trouble lorsqu’il n’est pas traité, rappelle-t-il. Il peut aussi provoquer une baisse de la qualité du sommeil, de la fatigue, des difficultés de prise de décision et une diminution de la productivité. Des maux plutôt gênants quand on travaille en orbite à 400km au-dessus de la Terre !

L’étude a également fait une autre découverte. Les sorties extra-véhiculaires et les réparations hors du vaisseau spatial peuvent aussi être à l’origine de problèmes de santé. Le changement de pression entre l'intérieur de la station et la combinaison spatiale est susceptible d'entraîner un dysfonctionnement de la trompe d'Eustache.

Il faut comprendre comment l’espace peut affecter la santé humaine

En plus de répondre aux interrogations des astronautes et améliorer leur prise en charge pendant leurs missions, ces travaux pourraient aussi permettre de prévenir les problèmes pouvant découler du développement du tourisme spatial.

"À l'avenir, ce ne seront pas toujours les personnes en pleine santé qui iront dans l'espace", explique Faizaan Khan. "Avec le développement des vols spatiaux privés, nous aurons de plus en plus de citoyens ordinaires souffrant de comorbidités. Il est donc important d'anticiper les problèmes auxquels l'humanité sera confrontée lors de ses voyages, de ses explorations ou de ses recherches essentielles."

