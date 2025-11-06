Diabète, infarctus : Alzheimer augmente les risques des troubles métaboliques et cardiaques

L'ESSENTIEL La maladie perturbe les messages entre les nerfs et les vaisseaux sanguins dans les tissus adipeux.

Ce qui perturbe la capacité du corps à réguler le métabolisme et augmente le risque du patient de souffrir en plus de troubles cardiaques ou métaboliques.

Selon les chercheurs, ces découvertes ouvrent de nouvelles voies de recherche sur la prévention et le traitement des complications de la maladie d'Alzheimer.

La maladie d’Alzheimer ne perturberait pas uniquement le fonctionnement de la mémoire et du cerveau. Elle impacterait aussi la capacité du corps à réguler le métabolisme. Des chercheurs du Houston Methodist Hospital ont découvert que la maladie neurodégénérative peut perturber la communication entre les nerfs et les vaisseaux sanguins des tissus adipeux. Ce qui par effet domino impacte la santé cardiaque et métabolique, augmentant les risques de diabète, infarctus et AVC.

La maladie d’Alzheimer perturbe aussi la capacité du corps à réguler le métabolisme

Pour mieux comprendre l’impact de la maladie d’Alzheimer sur la santé cardiaque et métabolique, les scientifiques ont étudié les tissus adipeux des souris atteintes de la pathologie neurodégénérative. Ils ont remarqué que la démence modifie la structure des faisceaux nerveux et vasculaires. "Parmi ceux-ci figurent les nerfs du système nerveux sympathique et les vaisseaux sanguins, qui jouent un rôle crucial dans la régulation du métabolisme des graisses par le biais de la signalisation hormonale et neuronale", précisent les chercheurs dans leur communiqué.

"En perturbant la connexion entre le système nerveux et le tissu adipeux, la maladie peut altérer la capacité de l'organisme à gérer son énergie", indique le Dr Li Yang, un des auteurs de l’étude. Selon lui, la communication altérée entre le cerveau et le tissu adipeux pourrait expliquer pourquoi les patients atteints de la maladie neurodégénérative présentent des risques accrus d’AVC, de maladies cardiaques, de diabète ou encore d’hypertension artérielle.

Alzheimer et complications : vers une meilleure prise en charge des patients ?

Pour les chercheurs, leurs découvertes, publiées dans la revue Journal of Lipid Research, pourraient aider à améliorer la prise en charge des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Ils expliquent qu’elles ouvrent "de nouvelles perspectives de recherche sur la façon dont le traitement ou la prévention des dysfonctionnements du système nerveux autonome pourraient améliorer l'état de santé général des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer".