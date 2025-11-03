Pleine conscience, autocompassion : ces pratiques sont-elles efficaces contre la dépression ?

L'ESSENTIEL Les personnes qui pratiquent l'autocompassion et la pleine conscience sont moins sujettes aux symptômes de la dépression et de l'anxiété.

À l'inverse, ces pratiques étaient moins fréquentes chez les patients dépressifs.

De nouvelles recherches sont prévues pour mieux comprendre la relation découverte.

La psychothérapie et les antidépresseurs sont deux des principaux traitements de la dépression. Toutefois, pour certains patients, ils ne suffisent pas à traiter le trouble. Pratiquer l’autocompassion (c’est-à-dire faire preuve de bienveillance envers soi-même) ainsi que la pleine conscience pourrait aider à réduire les symptômes dépressifs et anxieux.

C’est ce que révèle une étude publiée dans la revue Archives of Psychiatry and Psychotherapy.

Dépression : des symptômes moins nombreux avec la pleine conscience et l’autocompassion

Pour comprendre comment les pratiques de l’autocompassion et de la pleine conscience agissent sur les troubles dépressifs, les chercheurs ont réuni 344 personnes, dont 146 avaient reçu un diagnostic de dépression. Les autres affichaient une bonne santé mentale et servaient de groupe témoin. Les participants ont répondu à des questionnaires portant sur leur usage de l'autocompassion ou de la pleine conscience, mais également sur leurs inquiétudes et leurs symptômes d'anxiété et de dépression.

En étudiant les réponses, les scientifiques ont remarqué que l'autocompassion et la pleine conscience ont toutes deux un impact bénéfique sur la santé mentale. "Ces deux mécanismes réduisent la probabilité de ressentir des symptômes de dépression, d'anxiété et d'inquiétude, ce qui pourrait avoir des implications importantes pour la psychothérapie", expliquent-ils dans leur communiqué.

Et à l’inverse, les personnes souffrant de dépression étaient moins susceptibles que les autres à intégrer la bienveillance envers eux-mêmes et la pleine conscience dans leur quotidien.

Les deux pratiques protègent contre la dépression et l’anxiété

"Ces résultats complètent les recherches existantes et démontrent que la pratique de la pleine conscience et de l'autocompassion peut réduire la vulnérabilité à la détresse émotionnelle. Un niveau élevé d'autocompassion, en particulier, protège contre la dépression et l'anxiété", conclut la psychologue Izabela Krejtz, de la Faculté de psychologie de l'Université SWPS de Varsovie et co-auteure de l'étude.

Les chercheurs prévoient de mener de nouveaux travaux pour confirmer leur découverte et mieux comprendre la relation entre ces deux pratiques.