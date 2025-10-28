Voir la circulation sanguine en 4D : la médecine passe un cap

L'ESSENTIEL Des scientifiques français ont mis au point une imagerie 4D pour observer la circulation sanguine complète d’un organe.

Cette technologie non invasive révèle les plus petits vaisseaux, jusqu’alors invisibles.

Elle pourrait améliorer le diagnostic de nombreuses maladies vasculaires.

C'est une prouesse technologique qui pourrait bien transformer notre compréhension de la circulation sanguine. Pour la première fois, des chercheurs de l'Inserm, de l'ESPCI Paris-PSL et du CNRS ont cartographié la vascularisation d'organes entiers chez l'animal en quatre dimensions : en 3D, mais aussi dans le temps. On vous explique cet important bond en avant, publié dans la revue Nature Communications.

Une microcirculation du sang enfin visible

La microcirculation, ce réseau de minuscules vaisseaux qui irrigue les tissus en oxygène et en nutriments, est essentielle à la santé des organes. Pourtant, jusqu'ici, aucune méthode d'imagerie ne permettait d'observer ce système complexe dans son ensemble, des grandes artères jusqu'aux plus fines artérioles, et ce, à l'échelle de tout un organe.

Avec une résolution inédite, l'équipe menée par Clément Papadacci, chercheur à l’Inserm, a mis au point une sonde ultrasonore non invasive, capable de visualiser les flux sanguins en 4D. "L’originalité de ces résultats est que ces images nous permettent de visualiser les vaisseaux d’un organe en entier à des échelles toutes petites (moins de 100 micromètres) – cette résolution d’image en 4D est inédite", explique-t-il dans un communiqué.

Grâce à cette nouvelle technologie, les chercheurs ont pu analyser la dynamique des flux sanguins dans le cœur, le foie et le rein d'animaux de taille comparable à l'humain. Pour le foie, les trois réseaux vasculaires – artériel, veineux et porte – ont même pu être distingués par leur "signature hémodynamique".

Et demain, chez l'humain ?

Cette capacité à cartographier précisément la microcirculation ouvre de nouvelles perspectives en matière de diagnostic. "Utilisée en clinique, cette technologie nouvelle pourrait devenir un outil majeur pour mieux comprendre la dynamique vasculaire dans son ensemble [...] et contribuer à faire progresser le diagnostic des troubles de la microcirculation", souligne Clément Papadacci.

Un essai clinique est déjà prévu pour tester ce nouvel outil chez l'humain, avec le soutien de l'accélérateur de recherche technologique ART Ultrasons biomédicaux. "La sonde pourra être connectée à un équipement portable de petite taille qui permettrait son intégration dans la pratique médicale." À terme, cette technologie pourrait révolutionner le suivi de pathologies aussi diverses que l'insuffisance cardiaque, rénale ou les maladies des petits vaisseaux, souvent difficiles à diagnostiquer.