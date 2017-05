Des souris sauvées

De leur côté, Shahin Rafii et son équipe de Cornell ont peut-être fait encore mieux. Ils ont réussi à créer de véritables cellules souches sanguines, sans passer par la reprogrammation iPS. Ils ont effectué des prélèvements sur des vaisseaux et utilisé quatre facteurs de transcription ajoutés aux cellules prélevées. En les cultivant des boites de Petri mimant l’environnement sanguin, elles se sont différenciées en cellules souches sanguines, et se sont multipliées.

Elles ont même sauvé des souris qui avaient été irradiées, et dont les cellules du sang avaient ainsi été détruites. Les créations des chercheurs les ont toutes régénérées, même les cellules immunitaires, permettant aux rongeurs d’aller au terme de leur espérance de vie en laboratoire, soit à peu près un an et demi.

Ces deux avancées majeures ouvrent la porte vers une production en laboratoire de cellules souches sanguines, qui pourraient servir, au moins dans un premier temps, de thérapies alternatives à la transplantation de moelle osseuse chez les patients souffrant de leucémies, ou d’autres maladies du sang.





Duel de champions

Des enjeux qui n’empêchent pas les deux équipes de recherche de se livrer à une petite joute par déclarations interposées, pointant les défauts de l’autre méthode. Shahin Rafii a obtenu ses résultats sans passer par l’étape iPS. Pour lui, son approche serait plus efficace, et il la compare à un vol direct d’un point à un autre, alors que celle de son concurrent ferait « un petit détour par la lune » ! Il ajoute d’ailleurs que plus on ajoute de facteurs de transcription, plus il faut jeter de cellules non réceptives, et plus les risques de mutations, et donc de tumeurs, sont importants.

Loin de se laisser impressionner, George Daley rétorque que certes, sa méthode peut être rendue plus efficace, et moins mutagène, mais qu’elle présente l’avantage d’utiliser des cellules simples à prélever, notamment sur la peau, alors que les prélèvements de son confrère s’avèrent beaucoup plus compliqués.

L’avenir nous dira quelle méthode émergera. Mais dans les deux cas, ces avancées majeures ouvrent la voie vers une multitude d’applications, de l’alternative à la transplantation à la culture de produits du sang. Elles lèvent aussi la frustration des chercheurs qui, depuis plus de 20 ans, tentent vainement de créer du sang artificiel.