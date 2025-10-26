Les cafards liés à des taux d'allergènes très élevés dans la maison

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont comparé les niveaux d'endotoxines et d'allergènes dans des appartements infestés de cafards.

Ceux qui n'étaient pas traités présentaient des niveaux très élevés d'endotoxines et d'allergènes.

En revanche, après intervention et élimination totale des blattes, les allergènes disparaissaient et les endotoxines diminuaient très fortement.

Indésirables, nuisibles, sales… Les cafards sont le cauchemar de beaucoup d’entre nous. En plus de se multiplier à une vitesse impressionnante, d’investir nos placards, de manger nos denrées, ils peuvent aussi être néfastes pour la santé.

Cafards dans la maison : des niveaux plus élevés d’allergènes et d’endotoxines

Des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord, aux États-Unis, ont montré un lien entre la présence de cafards et des niveaux élevés d'endotoxines et d'allergènes dans un logement. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Journal of Allergy and Clinical Immunology Global.

"Il a été démontré que l’inhalation [d’endotoxines] provoque des réactions allergiques, explique Coby Schal, l’un des auteurs, dans un communiqué. De précédentes recherches menées dans des foyers américains ont révélé des niveaux d'endotoxines bien plus élevés dans les maisons où [il y avait des] cafards." Ces nuisibles libèrent des endotoxines par leurs matières fécales.

L’élimination partielle des cafards ne réduit pas les niveaux d’allergènes

Pour cette nouvelle étude, les scientifiques ont analysé les poussières et l’air d’appartements infestés de blattes, situés à Raleigh, en Caroline du Nord. Certains étaient traités alors que d’autres ne bénéficiaient d’aucune intervention pour lutter contre ces nuisibles. L’objectif était de mesurer les concentrations d'allergènes et d'endotoxines.

Résultats :

Les niveaux d'endotoxines et d'allergènes étaient très élevés dans les logements qui n’étaient pas traités.

Généralement, la cuisine était la pièce avec les plus fortes concentrations d’endotoxines.

L'élimination partielle des cafards ne diminuait pas les niveaux d'allergènes.

En revanche, après intervention et destruction totale des blattes, les allergènes disparaissaient et les endotoxines diminuaient très fortement.

Enfin, dernière observation des scientifiques : les blattes femelles sécrètent environ deux fois plus que les mâles. Madhavi Kakumanu, l’une des auteures, explique cela par leur appétit, plus important que chez les cafards de sexe masculin, "ce qui entraîne une libération plus importante d'endotoxines par leurs matières fécales"".

Mais qu’il s’agisse de mâles ou de femelles, si vous croisez des cafards dans vos placards, il faut agir vite ! L’idéal est de faire intervenir des professionnels et ne surtout pas utiliser de produits insecticides interdits en France qui risquent de vous intoxiquer.