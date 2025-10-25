L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le taux de testostérone diminue en moyenne de 50 % entre 20 et 60 ans.

Les auteurs estiment que la ménopause ne provoque pas de baisse de la testostérone, qui commence donc bien plus tôt.

Ils ont observé que le taux de testostérone des femmes augmente légèrement à partir de 58-59 ans jusqu’à environ 80-90 ans.

La ménopause n’y est pour rien. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue eBioMedicine, la baisse de testostérone commence bien plus tôt chez les femmes, dès l’âge de 20 ans.

La testostérone pour réduire les symptômes de la ménopause ?

En général, la ménopause concerne les femmes entre 45 et 55 ans, selon l’Assurance Maladie. Durant cette période, l’arrêt définitif des menstruations et de l’ovulation peut provoquer des symptômes. Il s’agit notamment de bouffées de chaleur, de sueurs nocturnes, de sécheresse vulvo-vaginale, de troubles urinaires, de fatigue ou encore de douleurs articulaires.

Pour réduire ces symptômes, certains internautes mettent en avant une solution. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses publications, en vidéos ou dans des discussions sur les forums, vantent les bienfaits de la testostérone.

Une tendance qu’a aussi observée le Dr Amy Voedisch, gynécologue-obstétricienne aux États-Unis. Interrogée par NBC News, elle constate que ce phénomène est récent (moins de cinq ans) et concerne une grande partie de sa patientèle : "Je parle de traitement hormonal de la ménopause, et on me demande : mais qu'en est-il de la testostérone ?".

Le taux de testostérone n’est pas lié à la ménopause

Mais pour que la testostérone agisse sur les symptômes de la ménopause, encore faut-il qu’il y ait un lien… Dans cette nouvelle étude, des scientifiques se sont penchés sur la question. Pour cela, ils se sont principalement appuyés sur deux essais menés en parallèle. Pour le premier, ils ont suivi 1.104 femmes âgées de 40 à 69 ans, tandis que le second portait sur 1.400 participantes suivies pendant une vingtaine d’années.

Ainsi, ils ont découvert que, contrairement aux œstrogènes, les taux de testostérone ne changent pas lors de la périménopause ou de la ménopause. En réalité, le déclin commence bien plus tôt, dès la vingtaine selon les chercheurs. Dans le détail, ils ont découvert qu’entre 18 et 39 ans, la baisse moyenne du taux de cette hormone était d'environ 25 % et de 25 % supplémentaires entre 40 et 58-59 ans.

"Nos recherches réfutent l'idée selon laquelle la ménopause provoquerait un déficit en testostérone et que la supplémentation en testostérone soit un élément essentiel du traitement hormonal de la ménopause", indiquent les chercheurs dans un communiqué.

Enfin, dernière observation des scientifiques : le taux de testostérone des femmes augmente légèrement à partir de 58-59 ans jusqu’à environ 80-90 ans. Pour l’instant, ils n’ont pas réussi à expliquer cette hausse, mais ils estiment qu’elle pourrait en partie expliquer la perte de cheveux liée à l'âge et le développement de la pilosité faciale que connaissent de nombreuses femmes de plus de soixante ans.

Pour limiter les conséquences de certains symptômes de la ménopause, les femmes peuvent prendre un traitement hormonal de la ménopause (THM). Récemment, la Haute autorité de santé (HAS) a justement réévalué les spécialités indiquées dans le THM. “Pour une majorité, la HAS maintient un avis favorable au remboursement, en particulier pour traiter les troubles du climatère et prévenir l'ostéoporose”, indique le Vidal.