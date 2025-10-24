Médicaments anti-obésité : des bienfaits cardiovasculaires indépendants du poids

L'ESSENTIEL Le sémaglutide diminue les risques cardiovasculaires, indépendamment de la perte de poids.

Ses effets bénéfiques vont au-delà de la simple réduction du tour de taille.

Cette découverte pourrait élargir son usage médical.

Une nouvelle étude, publiée dans la célèbre revue The Lancet et repérée par Euronews, bouleverse les idées reçues sur les médicaments amaigrissants commme Ozempic ou Wegovy. Menée sur plus de 17.600 patients en surpoids atteints de maladies cardiaques, elle révèle que le sémaglutide, un traitement bien connu pour favoriser la perte de poids, réduit également le risque d'accidents cardiovasculaires... indépendamment des kilos perdus.

Une réduction de 20 % des risques cardiovasculaires

Utilisé dans les traitements du diabète de type 2 sous le nom d'Ozempic, et de l'obésité sous celui de Wegovy, le sémaglutide appartient à la classe des agonistes GLP-1. Ces molécules imitent une hormone digestive qui prolonge la sensation de satiété. Mais selon le Dr John Deanfield, professeur de cardiologie à l'University College London, leur action va bien au-delà : "Il est étiqueté comme un médicament amaigrissant, mais ses bénéfices pour le cœur ne sont pas directement liés à la quantité de poids perdue", explique-t-il dans un communiqué.

Les patients traités ont ainsi vu leur nombre d'infarctus, d'AVC et d'événements cardiovasculaires majeurs diminuer de 20 %, avec un bénéfice constant quel que soit leur indice de masse corporelle (IMC) ou leur niveau de perte de poids. Le Dr Deanfield ajoute : "Il n'est pas nécessaire de perdre beaucoup de poids ni d'avoir un IMC élevé pour obtenir des bénéfices cardiovasculaires."

Un tiers des effets liés à la perte de graisse abdominale

Si environ un tiers des bienfaits pour le cœur peuvent s'expliquer par une réduction du tour de taille, le reste semble provenir d'effets métaboliques directs du médicament : baisse de l'inflammation, amélioration de la tension artérielle, du cholestérol et de la santé vasculaire.

Financée par le laboratoire Novo Nordisk, cette étude relance le débat sur l'accessibilité du sémaglutide. Pour le Dr Deanfield, ces résultats "soutiennent les efforts visant à élargir l'accès au sémaglutide, plutôt que de le réserver aux patients les plus obèses". Toutefois, il souligne aussi la nécessité de surveiller les effets secondaires, notamment gastro-intestinaux (nausées, diarrhées, vomissements). Un médicament prometteur donc, mais à prescrire avec discernement, tant son champ d'action semble dépasser la seule perte de poids.