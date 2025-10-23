Parkinson : elle joue de la clarinette pendant son opération du cerveau

L'ESSENTIEL Denise Bacon, une patiente de 65 ans atteinte de la maladie de Parkinson, a bénéficié d’une stimulation cérébrale profonde, une intervention chirurgicale pour les adultes atteints de troubles moteurs résistants aux traitements.

Après avoir reçu des impulsions électriques modifiant l'activité cérébrale, sa mobilité des doigts s'est immédiatement améliorée et lui a permis de jouer de la clarinette avec beaucoup plus d'aisance durant l’opération.

Désormais, elle présente dans sa poitrine un générateur d'impulsions rechargeable délivrant un courant électrique continu à son cerveau.

En 2014, Denise Bacon, habitante de Crowborough dans l'East Sussex (Angleterre) reçoit un diagnostic de la maladie de Parkinson. L’orthophoniste, désormais à la retraite, souffre de ralentissement des mouvements et de raideurs musculaires, ce qui affecte sa capacité à marcher, nager, danser et jouer de sa clarinette. Récemment, elle prend la décision d’améliorer sa qualité de vie en se faisant opérer, plus précisément en subissant une stimulation cérébrale profonde. Cette intervention chirurgicale "consiste à insérer des électrodes stimulantes dans les structures profondes du cerveau. C’est une procédure établie de longue date pour améliorer les symptômes chez les patients souffrant de troubles moteurs", résistants aux traitements, selon Keyoumars Ashkan, professeur de neurochirurgie au King's College Hospital.

Des trous dans son crâne pour placer les électrodes

Au début de l’opération, qui a duré quatre heures, l’équipe médicale, composée d'un neurologue, d'un neuropsychologue et d'infirmières spécialisées en stimulation cérébrale profonde, lui a injecté une anesthésie locale pour engourdir son cuir chevelu et son crâne. Ensuite, elle a fait des trous de la taille d'une pièce de cinq pence (monnaie utilisée au Royaume-Uni et au Canada) dans le crâne de la femme, aujourd’hui âgée de 65 ans. Pour ce faire, les praticiens ont placé sur sa tête un cadre avec des coordonnées précises, "faisant office de GPS pour nous guider vers les emplacements appropriés dans le cerveau pour l'implantation de l'électrode" sur le côté gauche et droit du cerveau. Après avoir mis les électrodes, connectées à un générateur d'impulsions similaire à un stimulateur cardiaque, le courant a été activé.

La stimulation cérébrale profonde "a amélioré ma capacité à jouer de la clarinette"

Pour voir si l'intervention réduisait ses symptômes, la sexagénaire a été invitée à apporter sa clarinette au bloc opératoire afin qu’elle puisse en jouer durant l’opération. Après avoir reçu des impulsions électriques modifiant l'activité cérébrale, les chirurgiens ont observé un changement immédiat des mouvements de la main droite puis gauche. Dans le détail, la mobilité des doigts de Denise, qui est restée éveillée, s'est immédiatement améliorée, lui permettant de jouer de la clarinette avec beaucoup plus d'aisance. "Je me souviens que ma main droite bougeait beaucoup plus facilement après la stimulation, ce qui a amélioré ma capacité à jouer de la clarinette, ce dont j'étais ravie. Je constate déjà une amélioration de ma capacité à marcher et j'ai hâte de retourner à la piscine et sur la piste de danse pour voir si mes capacités se sont améliorées", a déclaré l’Anglaise.

Par la suite, la patiente a opté pour un générateur d'impulsions rechargeable délivrant un courant électrique continu à son cerveau. Implanté dans sa poitrine, celui-ci présente une durée de vie pouvant atteindre 20 ans avant d'être remplacé. "Ce générateur innovant surveillera son activité cérébrale et permettra d'ajuster automatiquement la stimulation si nécessaire."