Vous avez des cheveux gris ? Cela refléterait une défense naturelle contre le risque de cancer

L'ESSENTIEL En réponse aux cassures double brin de l'ADN, une différenciation couplée à la sénescence, au cours duquel les cellules se différencient de manière irréversible avant d'être perdues, entraîne le grisonnement des cheveux.

Ce processus, piloté par l'activation de la voie p53–p21, protège efficacement contre le mélanome.

À l'inverse, lorsque ce mécanisme est contourné, la persistance de cellules souches mélanocytaires endommagées peut prédisposer à la mélanomagénèse.

Au cours de notre vie, nos cellules sont constamment exposées à des facteurs environnementaux et internes. Cela porte un nom : l’exposome. Cette exposition a un impact profond sur la santé, plus précisément endommager l'ADN. "Les tissus somatiques subissent un déclin fonctionnel avec l'âge, présentant des phénotypes caractéristiques du vieillissement, notamment le grisonnement des cheveux et le cancer. Cependant, les génotoxines (des substances ou agents qui peuvent endommager le matériel génétique d'une cellule), les signaux et les mécanismes cellulaires spécifiques qui sous-tendent chaque phénotype restent largement méconnus", ont précisé des chercheurs de l’université de Tokyo (Japon). Ainsi, ils ont décidé de mener une étude.

La sénodifférenciation cause le grisonnement des cheveux et protège contre le mélanome

Pour les besoins des recherches, l’équipe a utilisé le traçage de lignées in vivo à long terme et le profilage de l'expression génétique chez la souris pour analyser la réaction des cellules souches mélanocytaires à différents types de dommages à l'ADN. Pour rappel, ces cellules souches résidentes dans les tissus servent de source aux mélanocytes matures, les cellules productrices de pigments responsables de la coloration des cheveux et de la peau. Les résultats ont montré que les cellules souches mélanocytaires subissaient une différenciation couplée à la sénescence cellulaire (appelée sénodifférenciation) en réponse à des cassures double brin de l'ADN. Ce processus, piloté par l'activation de la voie p53–p21 au cours duquel les cellules se différencient de manière irréversible avant d'être perdues, entraîne le grisonnement des cheveux et protège efficacement contre le mélanome, cancer de la peau.

Les agents cancérigènes peuvent supprimer la sénodifférenciation des cellules souches mélanocytaires

"En revanche, exposées à certains cancérogènes, comme le 7,12-diméthylbenz(a)anthracène ou les ultraviolets B, les cellules souches mélanocytaires contournent ce programme de différenciation protecteur, même en présence de lésions de l'ADN. Elles conservent leur capacité d'auto-renouvellement et se multiplient clonalement, un processus soutenu par le ligand KIT sécrété à la fois par la niche locale et dans l'épiderme. Ce signal dérivé de la niche inhibe la sénodifférenciation, rendant les cellules souches mélanocytaires vulnérables aux tumeurs", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue Nature Cell Biology.

Selon les auteurs, ces résultats redéfinissent le grisonnement des cheveux et le mélanome non pas comme des événements indépendants, mais comme des conséquences divergentes des réponses des cellules souches au stress. Ces derniers ont tenu à souligner que cette étude ne suggère pas que le grisonnement des cheveux prévient le cancer, mais montre le rôle bénéfique de l'élimination des cellules souches potentiellement nocives par "sénolyse" naturelle, aboutissant à un phénotype protecteur contre le cancer.