Ses chiens l’ont sauvée de la rage

L'ESSENTIEL Chloe Kelly, 44 ans, aurait pu mourir après avoir été mordue par un chat lors de ses vacances en Turquie.

De retour chez elle, le comportement inhabituel de ses deux chiens l’a poussée à consulter plus vite que prévu.

À l’hôpital, elle a découvert qu’elle était atteinte de la rage, dont le virus présent dans la salive des animaux infectés peut être transmis à l’Homme lors d’une morsure.

Zeus et Bronson ont eu du flair ! Quand leur maîtresse Chloe Kelly est revenue de vacances, les deux chiens ont tout de suite senti sa blessure, causée par un chat qui avait la rage. En se comportant de manière très inhabituelle, ils l’ont poussée à consulter rapidement, ce qui lui a sauvé la vie.

Mordue par un chat porteur de la rage

Pendant 10 jours, Chloe Kelly a passé de bonnes vacances en Turquie. Le dernier soir, alors qu’elle dîne au restaurant avec sa fille, un chat roux la mord sous la table. "Je ne savais pas qu’il était là et j’ai simplement reculé ma chaise, ce qui l’a manifestement effrayé, précise-t-elle au New York Post. C’était vraiment douloureux, je criais de douleur, il y avait du sang partout, mais aucun membre du personnel n’est venu voir comment j’allais.” Ce soir-là, Chloe Kelly n’a pas le temps de consulter un professionnel de santé. Son avion part bientôt et elle se dit qu’elle gérera tout ça à son retour en Grande-Bretagne. Après ce vol de nuit, elle arrive enfin à son domicile, à 6h30 du matin.

Quand elle passe le pas de la porte, pas de super fête de la part de ses deux chiens. Zeus et Bronson semblent inquiets. "Les chiens m'ont entendue, se sont levés et ont commencé à renifler sans cesse la plaie où j'avais été mordue, explique-t-elle. Ils ne m'ont pas lâchée, ils reniflaient sans arrêt et étaient vraiment perturbés. Avec le recul, j'ai l'impression qu'ils essayaient clairement de me dire quelque chose.” Face à ce comportement, elle décide d’appeler le 111, le numéro d’assistance médicale du National Health Service (NHS), le système de santé publique du Royaume-Uni.

Elle est immédiatement orientée vers l’hôpital. Quand elle y arrive, on lui retire le pansement et elle découvre que sa plaie est déjà grise et nécrosée, signe d’une infection grave. Ses analyses de sang confirment qu’elle est atteinte de la rage, dont le virus présent dans la salive des animaux infectés peut être transmis à l’Homme lors d’une morsure.

Rage : désinfection de la plaie et prophylaxie post-exposition

Immédiatement, l’équipe médicale commande un traitement d’urgence, qui arrive par avion et lui est administré 26 heures plus tard. Tout juste car, normalement, celui-ci doit être administré dans les 24 heures maximum suivant l’infection. Mais le traitement a quand même fonctionné. "Sans mes chiens, je n’aurais pas survécu, confie-t-elle. Ils m’ont sauvé la vie à 100 %.”

Lors d’une morsure par un animal suspect, le traitement préventif de la rage comprend le nettoyage de la ou les plaies, avec de l’eau et du savon pendant 15 minutes, ainsi qu’une prophylaxie post-exposition. Celle-ci comprend une vaccination et, pour les cas les plus graves, une sérothérapie antirabique. Il faut le faire le plus rapidement possible, avant l’apparition des premiers symptômes. En 2023, en France, 3.016 personnes ont reçu une prophylaxie préventive après une exposition à la rage, dont 70 % à l’étranger, selon l’Institut Pasteur.