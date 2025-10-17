Douleurs, troubles du sommeil : plus de risques après un accouchement par césarienne

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, les mères ayant accouché par césarienne souffrent plus de douleurs intenses que celles ayant accouché par voie basse.

Elles ont également 16 % plus de risques de recevoir un diagnostic de nouveau trouble du sommeil entre un mois et un an après l'accouchement.

"Le sommeil est souvent négligé dans la récupération post-partum, alors qu'il est essentiel à la santé physique et mentale de la mère."

"Environ un tiers des naissances aux États-Unis sont des césariennes. Celles qui envisagent une césarienne doivent comprendre que cette intervention" n’est pas sans conséquences, selon Moe Takenoshita, chercheuse au département d'anesthésie du Centre de médecine académique de l'Université Stanford, à Palo Alto, en Californie. Dans une récente étude, son équipe et elle ont analysé les effets de la césarienne chez les patientes.

Plus de douleurs intenses et de troubles du sommeil après une césarienne

Pour mener à bien les travaux, présentés lors du congrès annuel d'Anestesiology 2025, ces derniers ont recruté 41 mères. Les participantes ont été interrogées sur leurs douleurs et leurs expériences de sommeil après l'accouchement. Parmi elles, 24 avaient accouché par voie basse, 11 par césarienne programmée et 6 par césarienne non-planifiée. En outre, les auteurs ont passé en revue les données d'assurance maladie de plus de 1,5 million de mères ayant accouché entre 2008 et 2021.

Plus des deux tiers des mères ayant accouché par césarienne (73 % des césariennes programmées et 67 % des césariennes non planifiées) ont signalé des douleurs intenses perturbant leur sommeil et leurs activités quotidiennes, contre 8 % de celles ayant accouché par voie basse. D’après les résultats, les patientes ayant accouché par césarienne ont 16 % plus de risques de recevoir un diagnostic de nouveau trouble du sommeil (par exemple, insomnie, manque de sommeil ou apnée obstructive du sommeil) entre un mois et un an après l'accouchement, contrairement à celles ayant accouché par voie basse. Pour rappel, les troubles du sommeil peuvent entraîner une dépression post-partum, des troubles de la pensée et de la mémoire, ainsi que de la fatigue, et perturber le lien avec leur bébé et les relations avec la famille et les amis.

"Le sommeil, négligé dans la récupération post-partum, est essentiel à la santé physique et mentale de la mère"

"Le sommeil est souvent négligé dans la récupération post-partum, alors qu'il est essentiel à la santé physique et mentale de la mère", a déclaré Moe Takenoshita. Elle souligne que les jeunes mères, en particulier celles qui se remettent d'une césarienne, doivent veiller à gérer correctement la douleur, car une douleur non-traitée peut altérer le sommeil. Autre conseil pour mieux dormir : "la pratique régulière d'une activité physique, dormir quand le bébé dort, éviter la caféine ou l'alcool en fin de journée et se détendre avant de se coucher en prenant un bain ou en pratiquant la respiration profonde."