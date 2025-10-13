Diabète, maladie cardiovasculaire : quel type de dépression augmente le risque ?

L'ESSENTIEL La dépression est liée à une incidence accrue de maladie cardiométabolique.

Le risque de développer un diabète ou une maladie cadiovasculaire diffère selon le type de dépression.

Les dépressions "mélancoliques" sont davantage liées au risque d'infarctus ou d'AVC, les dépressions "atypiques-énergétiques" sont elles plutôt liées au risque de diabète de type 2.

La dépression qui toucherait plus de 12% des personnes vivant en France est une maladie psychique fréquente qui par ses troubles de l'humeur, perturbe fortement la vie quotidienne. De nombreux facteurs psychologiques, biologiques et environnementaux sont en cause dans sa survenue. Mais cette maladie a aussi des liens avec d'autres troubles de santé qui en sont en quelque sorte la conséquence. De nombreux travaux ont établi que la dépression est liée à une incidence accrue de maladies cardiométaboliques. Une étude présentée le 11 octobre au Congrés du Collège Européen de Neuropharmacologie à Amsterdam est parvenue à définir quel type de dépression augmentait le risque de telle ou telle maladie cardiovasculaire.

Deux profils dépressifs distincts

C'est en suivant durant 7 ans un groupe de près de 6 000 adultes participant à une étude sur l'épidémiologie de l'obésité et tous atteints de diabète et de maladies cardiovasculaires que les chercheurs ont pu identifier deux profils dépressifs distincts à l'origine de ces maladies cardiométaboliques.

L'équipe avait préalablement défini ces deux profils dépressifs : l'un était caractérisé par des symptômes dits "mélancoliques" avec notamment des réveils matinaux et une baisse d'appétit, l'autre par des symptômes "atypiques-énergétiques" tels que la fatigue ou un sommeil et un appétit accrus.

Des risques cardiométaboliques différents selon le type de dépression

Résultat de ces travaux : sur les 8% de participants ayant développé une maladie cardiométabolique au cours de cette période de suivi de 7 ans, ceux présentant des symptômes dépressifs "atypiques-énergétiques" étaient 2,7 fois plus susceptibles de développer un diabète de type 2 mais sans augmentation du risque cardiovasculaire; pour les participants présentant des symptômes dépressifs "mélancoliques", c'est le risque de développer une maladie cardiovasculaire (crise cardiaque ou AVC) qui était 1,5 fois plus élevé, mais sans augmentation significative du diabète de type 2.

Une étude qui invite au développement de la psychiatrie de précision

"Nous savions déjà que toutes les dépressions ne sont pas identiques, mais cela signifie que nous devons peut-être prendre en compte l'impact du type de dépression sur la santé physique d'une personne et à envisager une psychiatrie de précision, idée selon laquelle il est nécessaire de rechercher des associations physiques avec les profils de santé mentale afin de mieux traiter es maladies mentales", a souligné à Amsterdam le chercheur principal de cette étude, le Dr Yuri Milaneschi.

"La prévention et le traitement des maladies physiques chez les personnes dépressives sont tout autant importants que le traitement de la dépression et prévenir les maladies cardiométaboliques, les diagnostiquer précocement et continuer d'améliorer leur suivi et leur traitement est une priorité en matière de santé", a déclaré pour sa part le Dr Chiara Fabbri de l'université de Bologne pour souligner l'importance de l'étude présentée à Amsterdam.