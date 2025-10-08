Cancer du pancréas : et si le premier signe apparaissait dans la jambe ?

L'ESSENTIEL Une douleur dans la jambe peut être un signe précoce de cancer du pancréas.

Ce cancer augmente fortement le risque de formation de caillots sanguins.

Mieux connaître ces signaux pourrait favoriser un diagnostic plus précoce.

Le plus souvent silencieux, le cancer du pancréas est aussi l’un des plus meurtriers : il cause environ 16.000 décès chaque année en France, selon l’Institut national du cancer (INCa), et pas moins de 10.000 au Royaume-Uni. Plusieurs chercheurs, cités par le journal britannique The Mirror, mettent aujourd’hui en lumière un signal d’alerte méconnu : une douleur dans la jambe pourrait en être le premier symptôme.

Un problème de circulation alerte à ne pas négliger

Comme le rapporte l’American Cancer Society, "parfois, le premier indice qu’une personne a un cancer du pancréas est un caillot sanguin dans une grosse veine, souvent dans la jambe". Un phénomène appelé thrombose veineuse profonde (TVP), ou plus communément phlébite. Généralement, les quatre signes à surveiller sont : douleur, gonflement, rougeur et chaleur dans la jambe touchée.

Une thrombose veineuse profonde peut être grave, car un fragment du caillot peut se détacher, migrer vers les poumons et provoquer une embolie pulmonaire – une urgence vitale. "Lorsque la thrombose veineuse profonde touche le mollet, la personne ressent parfois une vive douleur lorsqu’elle relève le bout du pied vers le genou (test dit "de Homans"), précise le Vidal. "Une fièvre légère (38 °C) peut également être présente."

L’organisme Pancreatic Cancer UK rappelle que les personnes atteintes de ce type de cancer présentent un "risque accru de formation de caillots", surtout en cas de cancer avancé. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce risque : la maladie elle-même, certains traitements comme la chimiothérapie, une chirurgie récente, ou encore la réduction de la mobilité.

Des symptômes souvent tardifs

D’autres éléments peuvent aggraver le risque de thrombose veineuse : l’âge, le tabagisme, l’obésité, les traitements hormonaux, ou encore des antécédents familiaux. Il est donc essentiel d’alerter son médecin en cas de symptôme inhabituel, même localisé dans un membre inférieur.

Dans la majorité des cas, le cancer du pancréas évolue sans symptôme visible, selon l’INCa. Lorsqu’il se manifeste, la maladie est souvent déjà avancée. Parmi les signes les plus fréquents : perte de poids inexpliquée, fatigue intense, douleurs abdominales ou dorsales, troubles digestifs, jaunisse, ou encore diabète nouvellement apparu.

Comme le résume la Fondation pour la recherche sur le Cancer : "Ces douleurs sont parfois d’abord prises pour des lombalgies [...] ou des rhumatismes." Un flou diagnostique qui explique en partie le retard fréquent dans la détection de la maladie. Surveiller ses jambes pourrait donc, dans certains cas, permettre de déceler précocement un cancer du pancréas.