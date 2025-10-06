Robbie Williams dit en être atteint : c’est quoi le syndrome de Gilles de la Tourette ?

L'ESSENTIEL Robbie Williams a révélé être atteint du syndrome de Gilles de la Tourette.

Ce trouble neurologique se caractérise par des tics moteurs (mouvements brusques, clignements, grimaces) et sonores (bruits, cris, syllabes, mots).

Contrairement aux idées reçues, la coprolalie (répétition d’insultes), souvent caricaturée, ne concerne que moins de 10 % des patients atteints du syndrome.

Voix emblématique de la pop britannique, Robbie Williams a révélé être atteint du syndrome de Gilles de la Tourette dans un podcast diffusé le 1er octobre. Cette annonce, qui survient après des années de troubles non identifiés, vient mettre la lumière sur un trouble neuropsychiatrique encore méconnu.

Des troubles invisibles mais invalidants

Longtemps confronté à une véritable errance médicale, Robbie Williams n’est pas un inconnu des difficultés neurologiques. Déjà diagnostiqué comme dyslexique, dyscalculique, atteint de TDAH et de dysmorphophobie, le chanteur de 51 ans a confié avoir toujours ressenti un décalage : "Toute ma vie, je me suis senti stupide (...). J’ai quitté l’école en pensant simplement que j’étais bête. Il m’a fallu des années pour surmonter cela", expliquait-il au Sun en 2024.

C’est au micro du podcast I’m ADHD! No You’re Not qu’il met un nom sur de nouveaux symptômes : des "pensées intrusives" qui ne s’expriment pas mais qui l’assaillent constamment. "Je marchais dans la rue l’autre jour, et j’ai compris que ces pensées intrusives sont inhérentes au syndrome de Gilles de la Tourette. Elles ne sortent pas", affirme-t-il. Il mentionne également des "traits autistiques", même si le diagnostic n'est pas avéré.

Des solutions pour mieux vivre avec le syndrome

Identifié au XIXe siècle, le syndrome de Gilles de la Tourette est une affection neuropsychiatrique à composante génétique. Selon l’Institut du cerveau, il touche environ une personne sur 200 en France (0,5 % de la population), majoritairement des garçons. Il se caractérise par des tics moteurs (mouvements brusques, clignements, grimaces) et sonores (bruits, cris, syllabes, mots) qui "apparaissent durant l’enfance, généralement avant l’âge de 12 ans". Contrairement aux idées reçues, "la coprolalie (répétition d’insultes), souvent caricaturée, ne concerne que moins de 10 % des patients atteints du syndrome".

A noter aussi que le syndrome Gilles de la Tourette est souvent associé à d’autres troubles : TDAH, TOC, anxiété et dépression, troubles des apprentissages ou du spectre de l’autisme. Des symptômes qui résonnent fortement avec le parcours de Robbie Williams.

Aujourd’hui, différentes prises en charge existent : les psychothérapies comportementales sont recommandées en première intention. Mais le manque de professionnels formés limite leur accès. "On se tourne alors vers les traitements médicamenteux, selon l’Institut du cerveau, en premier lieu les médicaments régulant l’activité de neurotransmetteur dopamine dans le cerveau (ou antagonistes dopaminergiques) ou stabilisant l’activité cellulaire cérébrale (antiépileptiques) afin d’améliorer le quotidien des patients et leur insertion."