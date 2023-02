Syndrome de Gilles de la Tourette : Lewis Capaldi fait une crise sur scène

L'ESSENTIEL En France, le syndrome de Gilles de la Tourette touche environ une personne sur 2.000.

Lewis Capaldi, un chanteur écossais qui souffre de cette maladie, a été pris de tics moteurs sur scène pendant qu’il interprétait le titre "Someone You Loved".

Les tics apparaissent entre 6 et 8 ans et sont presque toujours associés à un ou plusieurs troubles du comportement.

"Someone You Loved". C’est le titre interprété par Lewis Capaldi, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, lorsqu’il a fait une crise sur scène. Le 21 février dernier, le chanteur a été pris de tics lors de son concert à Francfort, en Allemagne. Dans une vidéo, publiée sur Tiktok, on voit le jeune homme, âgé de 26 ans, cligner des yeux, secouer la tête ou hausser les épaules à plusieurs reprises.

Tics : "ça arrive quand je suis fatigué, nerveux, excité, alors ça devient plus intense"

Ces tics moteurs, qui sont involontaires, soudains, brefs et se traduisent par des mouvements, l’ont contraint à faire une petite pause. Immédiatement, le public a pris le relais et terminé la chanson à sa place afin que le vingtenaire puisse reprendre son souffle. "Je vais très bien, c’est juste que ça arrive quand je suis fatigué, nerveux, excité, peu importe, alors ça devient plus intense. Merci à tous ceux qui sont venus au concert ce soir-là, c’était fantastique. Je vous aime très fort. (…) Prenez un ticket, venez me voir, venez voir mes tics sur scène", a déclaré le chanteur pour rassurer ses fans.

Syndrome de Gilles de la Tourette : les tics apparaissent durant l’enfance

Dans le cas de Lewis Capaldi, ce sont des tics moteurs qui se sont manifestés. Cependant, le syndrome de Gilles de la Tourette, qui est une maladie neuropsychiatrique à composante génétique, se caractérise également par des tics sonores. "La coprolalie, souvent caricaturée, qui est la répétition d’insultes, ne concerne que moins de 20 % des patients atteints du syndrome Gilles de la Tourette", indique l’Institut du cerveau.

Les tics surviennent en général entre 6 et 8 ans. Ensuite, ils sont presque toujours associés à un ou plusieurs troubles du comportement : déficit de l’attention, hyperactivité, troubles obsessionnels compulsifs, crises de panique ou de rage, troubles du sommeil ou de l’apprentissage.

Chez 25 % des patients, le syndrome de Gilles de la Tourette se résorbe ou s’améliore

Cette pathologie, qui touche environ une personne sur 2.000 Français, a une particularité. Elle se résorbe ou s’améliore spontanément à l’âge adulte chez environ 25 % des patients. Cependant, pour le reste des malades, les symptômes peuvent persister, voire s’aggraver.

Si ce syndrome, dont les causes sont encore mal comprises, ne se guérit pas, les médecins peuvent prescrire aux patients des neuroleptiques ou des molécules agonistes de certains neurotransmetteurs pour réduire les symptômes et améliorer leur quotidien. "Un suivi régulier par psychothérapie, en orthophonie ou en psychomotricité est également très important", précise l’institut.