Syndrome de Gilles de la Tourette : les femmes sous-diagnostiquées

L'ESSENTIEL Une étude montre que les femmes atteintes du syndrome de Tourette, un trouble caractérisé par des tics, sont sous-diagnostiquées par rapport aux hommes. Seules 61% des femmes reçoivent un diagnostic avant l’étude, contre 77% des hommes.

Les femmes sont diagnostiquées plus tard (13 ans contre 11 ans pour les hommes) et le délai entre l’apparition des symptômes et le diagnostic est plus long (3 ans contre 2 ans). Les tics apparaissent légèrement plus tard chez les femmes.

"Les professionnels de santé et les parents doivent être attentifs aux tics chez les femmes pour leur offrir un suivi adapté."

Une nouvelle étude publiée dans la revue Neurology révèle que les femmes sont diagnostiquées du syndrome de Tourette trois fois moins souvent que les hommes, et ce, à un âge plus avancé. Un écart significatif entre les sexes qui soulève de nombreuses questions sur l'accès à une prise en charge et un suivi adapté.

Qu’est-ce que le syndrome de Tourette ?

Le syndrome de Gilles de La Tourette, du nom du neurologue qui l’a décrit pour la première fois au XIXe siècle, touche environ 0,5 % de la population. C’est un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise par des tics moteurs ou vocaux – des mouvements et/ou des sons brefs et répétitifs, incontrôlables ou partiellement contrôlables. Pour poser un diagnostic, ces troubles doivent persister pendant au moins un an.

Les tics apparaissent durant l’enfance, généralement entre 6 et 8 ans, et sont dans 85 % de cas associés par la suite à un ou plusieurs troubles psychiatriques : déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, troubles obsessionnels compulsifs, troubles du spectre de l’autisme...

Un diagnostic plus tardif chez les femmes

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont analysé un échantillon de 2.109 personnes atteintes du syndrome de Tourette et de 294 personnes souffrant de tics persistants, qui impliquent des tics d’un seul type (vocal ou moteur). Résultat, il est apparu que seulement 61 % des femmes avaient reçu un diagnostic avant le début de l’étude, contre 77 % des hommes. En moyenne, les femmes étaient diagnostiquées à 13 ans, soit deux ans plus tard que les hommes. Le délai entre l'apparition des symptômes et le diagnostic est également plus long chez les femmes : trois ans en moyenne, contre deux ans pour les hommes.

Par ailleurs, si les symptômes des tics commencent généralement à 6 ans chez les hommes, ils se manifestent à un âge légèrement plus avancé chez les femmes (6,5 ans en moyenne). Pour les troubles persistants des tics moteurs ou vocaux, c’est l’inverse : les symptômes apparaissent plus tôt chez les femmes.

"Ces résultats suggèrent que les professionnels de santé et les parents doivent être attentifs aux tics chez les femmes pour leur offrir un suivi adapté", soulignent les chercheurs dans un communiqué. Les traitements incluent l’éducation, les thérapies comportementales, les médicaments ou une surveillance active, car les tics s’atténuent souvent avec le temps.