Comment réagir quand son enfant a des TICs

L'ESSENTIEL Les TICs sont des mouvements incontrôlables qui se répètent.

Le stress, l'anxiété, la fatigue, l'excitation ou toute forme d'émotion peuvent déclencher ces manifestations chez l'enfant.

Pour aider leur enfant, les parents doivent faciliter les activités de relaxation et éviter les situations qui déclenchent les TICs.

Les TICs sont des mouvements involontaires qui peuvent affecter les enfants entre 5 et 8 ans. Selon les études, 4 % à 12 % des enfants d’âge scolaire présentent des TICs. Même s’ils disparaissent en général spontanément, la réaction des parents peut influencer leur évolution.

Comprendre les TICs de son enfant

Les TICs sont des mouvements répétitifs ou des sons qui sont involontaires et souvent incontrôlables. Ils peuvent être divisés en deux catégories : les TICs moteurs et les tics vocaux. Les TICs moteurs peuvent inclure des mouvements de la tête, des épaules, des bras ou des jambes, tandis que les TICs vocaux peuvent inclure des toux, des grognements ou des mots répétitifs.

Différents facteurs peuvent causer les TICs notamment le stress, l'anxiété et la fatigue, mais aussi une excitation, une frustration, une émotion difficile à exprimer ou une forte pression ressentie.

Le rôle des parents

Comprendre ce que sont les TICs c'est accepter que son enfant ne puisse pas les contrôler de façon volontaire. Il est donc tout à fait inutile de le punir, puisque cela ne ferait qu'aggraver la situation.

Au contraire, le rôle des parents est d’offrir un environnement sûr et rassurant pour que son enfant puisse se sentir suffisamment en sécurité pour exprimer ses TICs.

Le soutien émotionnel permet non seulement d'aider l'enfant à relâcher la pression et donc pouvoir exprimer ce qu'il ressent, mais aussi d'éviter de renforcer les TICs par un sentiment de honte. L'idée est ici de donner des outils à son enfant pour qu'il puisse à la fois s'exprimer librement, mais aussi apprendre des techniques de relaxation ou des activités qui lui permettent d'évacuer sa tension.

En pratique que faire ?

Bien que la plupart des TICs soient bénins et disparaissent avec le temps, certaines habitudes peuvent aider à réduire leur intensité et leur fréquence :

Encourager des activités relaxantes comme la méditation, le yoga ou la respiration profonde.

Établir une routine saine en s'assurant que son enfant dorme suffisamment, mange bien et fasse de l'exercice régulièrement.

Chercher ensemble les situations déclencheurs qui peuvent aggraver ses TICs, comme le stress, la fatigue, les écrans, la frustration ou le manque d’activité physique.

Si les TICs persistent pendant plus de six mois ou s'ils interfèrent avec la vie quotidienne de l'enfant, c’est qu’il est temps de consulter un professionnel de santé comme un médecin ou d'un psychologue pour évaluer la situation et mettre en place un suivi si nécessaire.

En savoir plus : "Mes peurs, amies ou ennemies ?" de Isabelle Filliozat et Frédéric Benaglia.