Hépatite A en Loire Atlantique : comment se soigne la maladie ?

L'ESSENTIEL L’hépatite A est une maladie du foie transmissible par voie alimentaire ou féco-orale.

Il n’existe pas de traitement curatif contre cette maladie mais des mesures permettent d’éviter les complications, notamment ne pas s’automédiquer et ne pas boire d’alcool.

Pour se protéger de cette maladie, il faut bien se laver les mains avant de cuisiner, de manger et après être allé aux toilettes.

"Plus de 150 cas d’hépatite A ont été identifiés en Loire-Atlantique depuis avril 2025, contre 8 à 12 cas en moyenne les années précédentes, indique l’Agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire dans un communiqué relayé par France 3. Si une augmentation est observée dans plusieurs régions de France, la situation en Loire-Atlantique présente un caractère atypique."

Et, cette hausse ne concerne pas que la France. Comme le rappelait l’ARS en juillet dernier, elle s’inscrit “dans un contexte plus large d’augmentation des cas au niveau européen”.

Pas de traitement curatif contre l'hépatite A

L’hépatite A est une maladie infectieuse aiguë du foie causée par un virus (VHA). Les principaux symptômes sont digestifs, comme des douleurs abdominales, des nausées ou une perte d’appétit. Ils peuvent s’accompagner d’une importante fatigue et, pour certains patients, d’un ictère, c’est-à-dire une jaunisse. Chez certains patients, l’hépatite A peut évoluer vers une forme grave, nécessitant une greffe du foie en urgence.

Actuellement, il n’existe pas de traitement spécifique pour guérir cette pathologie. "Hormis les hépatites A fulminantes qui nécessitent une hospitalisation urgente, l'hépatite A est une maladie virale surveillée à domicile. Le médecin traitant ne prescrit aucun traitement à son patient", explique l’Assurance Maladie.

Le repos à la maison est la principale recommandation face à cette infection. Des mesures d'hygiène sont aussi recommandées.

Des mesures pour éviter l’aggravation de l’hépatite A

En cas de symptômes, il faut immédiatement consulter un professionnel de santé car des mesures permettent d’éviter une aggravation des lésions sur le foie. L’Assurance Maladie recommande notamment :

de ne pas s’automédiquer, car de nombreux médicaments impactent le foie comme le paracétamol ;

de ne pas boire d'alcool jusqu'à la guérison de l'hépatite A ;

de se reposer et d'éviter le stress ;

de manger équilibré.

Le virus VHA se transmet par voie alimentaire, via des denrées contaminées, ou féco-orale, “c’est-à-dire qu’une personne non immunisée ingère quelque chose qui a été contaminé par les selles d’une personne infectée par le VHA”, explique le ministère de la Santé.

Pour se protéger de cette maladie, l’idéal est de toujours laver ses aliments avant de les consommer et de les cuisiner, d’éviter de manger des fruits de mer crus ou peu cuits et de toujours se nettoyer les mains - soit à l’eau et au savon, soit au gel hydroalcoolique - dès que vous rentrez chez vous, avant de préparer le repas, de manger ou après être allé aux toilettes.

Enfin, le moyen le plus efficace reste la vaccination. L’injection peut être faite dès un an et délivre une protection pendant dix à vingt ans.