Avec une mammographie, l’IA peut prédire le risque cardiovasculaire des femmes

L'ESSENTIEL Des chercheurs australiens ont élaboré un algorithme d'IA basé sur l'ensemble des structures et caractéristiques internes du sein issues des mammographies, ainsi que sur l'âge de la femme.

Ce dispositif a permis de prédire efficacement le risque de maladie cardiovasculaire majeure sur 10 ans.

"Le risque cardiovasculaire est sous-évalué chez les femmes. De nombreuses patientes subissent une mammographie de dépistage à un certain âge, lorsque le risque de maladie cardiovasculaire augmente. Les caractéristiques mammographiques, telles que la calcification artérielle mammaire et la densité tissulaire, sont associées au risque cardiovasculaire", selon des scientifiques de l’université de Sydney (Australie). Ainsi, dans une nouvelle étude, ces derniers ont voulu développer et tester un algorithme d'apprentissage profond pour la prédiction du risque cardiovasculaire sur 10 ans à partir d'images mammographiques de routine et l’âge des patientes.

L’algorithme d'IA basé sur la mammographie et l'âge prédit le risque cardiovasculaire des femmes

Dans le cadre des recherches, publiées dans la revue Heart, l’équipe a recruté 49.196 femmes, âgées en moyenne de 59 ans, inscrites entre 2009 et 2020 au registre de cohorte Lifepool et résidant à Victoria, en Australie. Lors de leur inscription, ces dernières ont fourni des informations de santé initiales sur leur âge, leur tabagisme, leur consommation d'alcool, leur poids (IMC), leurs éventuels antécédents de diabète et la prise de médicaments contre l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et les anticoagulants. Ensuite, elles ont donné des informations sur la ménopause, les antécédents de reproduction et le recours à l'hormonothérapie, ainsi que les facteurs susceptibles d'affecter la structure interne du sein, tels que la radiothérapie, la chirurgie et le cancer.

Au cours du suivi d’environ 9 ans, 3.392 des participantes ont subi un premier événement cardiovasculaire : coronaropathie (2.383), crise cardiaque (656), accident vasculaire cérébral (434) ou insuffisance cardiaque (731). Selon les résultats, l’algorithme d’IA basé uniquement sur les images de mammographie de routine et l'âge s’est révélé aussi performant que les méthodes standard d'évaluation des risques basés sur l’âge et divers facteurs cliniques, notamment l'outil néo-zélandais "PREDICT" et le calculateur "PREVENT" de l'American Heart Association.

Le modèle "ne nécessite pas d'anamnèse ni de données de dossiers médicaux supplémentaires"

"L'un des principaux avantages du modèle de mammographie que nous avons développé est qu'il ne nécessite pas d'anamnèse ni de données de dossiers médicaux supplémentaires et qu'il s'appuie sur un processus existant de dépistage des risques largement utilisé par les femmes. La mammographie a le potentiel d'être un outil d'évaluation des risques double face, offrant des gains d'efficacité tant pour les patientes que pour le système de santé", ont déclaré les auteurs.