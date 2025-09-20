Cancer du pancréas : le microbiote buccal augmente les risques

L'ESSENTIEL Les personnes qui ont une mauvaise santé bucco-dentaire, sont plus vulnérables au cancer du pancréas.

Leur risque accru est lié à leur microbiote buccal, et plus précisément à 27 espèces de bactéries et de champignons.

Les chercheurs ont développé un outil qui peut estimer leur risque de cancer du pancréas d'un patient.

Avoir une mauvaise santé bucco-dentaire est lié à un risque accru de cancer du pancréas. Le mécanisme derrière cette association a été mis en lumière récemment : les bactéries présentes dans la bouche peuvent migrer jusqu’au pancréas, via la salive avalée. Des chercheurs de NYU Langone Health ont été plus loin en identifiant précisément les espèces contribuant au cancer.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue JAMA Oncology le 18 septembre 2025.

Cancer du pancréas : 27 micro-organismes dans la bouche liés à la maladie

Pour mieux comprendre le lien entre le microbiote buccal et le cancer du pancréas, les chercheurs ont collecté et analysé la salive de 122.000 personnes. Ils ont ensuite suivi ces participants pendant neuf ans en moyenne. Durant cette période, 455 adultes ont été diagnostiqués avec un cancer du pancréas. L’équipe a comparé la composition de leur microbiote buccale avec celle de volontaires en bonne santé.

Cet examen a permis d’identifier 24 espèces de bactéries et de champignons qui, individuellement, augmentaient ou diminuaient le risque de cancer du pancréas. De plus, trois autres types de bactéries liées à ce cancer étaient déjà connues pour contribuer à la maladie parodontale, une grave infection des gencives qui peut ronger la mâchoire et les tissus mous entourant les dents.

Ensemble, ces microbes multipliaient le risque de développer une tumeur maligne au pancréas par 3,5. "Nos résultats fournissent un nouvel aperçu de la relation entre le microbiome oral et le cancer du pancréas", déclare l'auteur principal de l'étude, Dr Yixuan Meng, dans un communiqué.

Cancer du pancréas : un outil pour identifier les personnes à risque

Les chercheurs ont été plus loin que simplement identifier les bactéries buccales liées au cancer du pancréas. Ils ont mis au point un outil qui permet d'estimer les risques d’un patient de développer la maladie en analysant la composition du microbiote buccal.

"En profilant les populations bactériennes et fongiques présentes dans la bouche, les oncologues pourraient être en mesure d'identifier les patients qui ont le plus besoin d'un dépistage du cancer du pancréas", ajoute Pr Jiyoung Ahn, co-auteur principal de l'étude. Le développement d’un nouveau test serait particulièrement intéressant, car il y a peu de méthodes de dépistages non invasives pour ce cancer particulièrement meurtrier.

L’équipe appelle aussi le grand public à être particulièrement attentif à sa santé bucco-dentaire. "Il est plus clair que jamais que se brosser les dents et utiliser du fil dentaire peut non seulement aider à prévenir les maladies parodontales, mais aussi protéger contre le cancer", conclut le co-auteur principal de l'étude, Pr Richard Hayes.