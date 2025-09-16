Les femmes ne seraient finalement pas plus résistantes à la douleur

L'ESSENTIEL "La douleur chronique est en partie maintenue par le système nerveux sympathique, dont l'activité est mieux mesurée par l'activité nerveuse sympathique musculaire", selon des chercheurs canadiens.

Dans une étude, ils montrent que, lors d’un test de pression froide, l'activité nerveuse sympathique musculaire a plus augmenté chez les femmes que chez les hommes.

Un scientifique américain indique que les différences entre les sexes, en termes de douleur, "sont souvent liées à des schémas de câblage totalement différents."

Qui est le plus sensible à la douleur, les hommes ou les femmes ? Souvent, les femmes sont perçues comme plus résistantes, car elles peuvent accoucher et font face à des règles douloureuses. Pourtant, "c’est complètement faux. La question a été étudiée des centaines et des centaines de fois, et c’est une sorte de zombie qui ne disparaîtra jamais vraiment", a déclaré, au Washington Post, Jeffrey Mogil, professeur d’études sur la douleur à l’Université McGill. Récemment, le chercheur et son équipe ont publié une étude qui répond à cette question : "pourquoi les hommes et les femmes ressentent-ils la douleur différemment ?"

Les réponses de l'activité nerveuse sympathique musculaire "à la douleur prolongée sont mal comprises"

Pour cette recherche, publiée dans la revue Biology of Sex Differences, ils sont partis d’un constat : "la douleur chronique est en partie maintenue par le système nerveux sympathique, dont l'activité est mieux mesurée par l'activité nerveuse sympathique musculaire. Les réponses de l'activité nerveuse sympathique musculaire à la douleur aiguë ont été étudiées de manière approfondie, tandis que ses réponses à la douleur prolongée sont mal comprises." Dans le cadre des travaux, les auteurs ont ainsi examiné le lien entre les évaluations de la douleur et l'activité nerveuse sympathique musculaire. Lors d’une intervention, 18 hommes et femmes, âgés de 20 à 33 ans, ont fait un test de pression froide tonique de 6 minutes. "Les scores verbaux de douleur (0-10) et les résultats autonomiques (fréquence cardiaque, pression artérielle moyenne et activité nerveuse sympathique musculaire) ont été évalués simultanément à plusieurs moments pendant le test."

Douleur : l’activité nerveuse sympathique musculaire plus élevée chez les femmes

Selon les résultats, la douleur, la fréquence cardiaque et l'activité nerveuse sympathique musculaire ont augmenté au cours des 30 premières secondes chez les deux sexes. Chez les femmes, l'activité nerveuse sympathique musculaire a augmenté dans une plus grande mesure que les hommes. Tout au long du test, les scientifiques ont observé une association positive entre la douleur et la fréquence cardiaque chez les hommes, un lien positif entre la douleur et l'activité nerveuse sympathique musculaire chez les femmes. Interrogé par le Washington Post, Sean Mackey, chef du département de médecine de la douleur à l'Université de Stanford souligne que ces données et celles d’autres travaux "envoient un message clair : les différences entre les sexes ne sont pas seulement plus fortes ou plus faibles, ce sont souvent des schémas de câblage totalement différents."

"Dès la première étape, le système de la douleur semble dépendre du sexe"

En outre, les chercheurs canadiens ont découvert que même les nocicepteurs, à savoir les neurones sensoriels situés dans la peau, les muscles, les articulations et les organes internes qui envoient les signaux de douleur au cerveau, fonctionnaient différemment chez les hommes et les femmes, chez les êtres humains et les autres animaux. "Dès la première étape, le système de la douleur semble dépendre du sexe. Il suffit de dire que les gens ont trouvé des différences entre les sexes essentiellement à tous les niveaux de la chaîne, de la sensation à la perception, à tel point que c'est un peu choquant", a indiqué Jeffrey Mogil.