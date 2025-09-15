Cataracte : faut-il opérer les deux yeux en même temps ?

L'ESSENTIEL Deux recherches révèlent que la chirurgie de la cataracte bilatérale en une seule fois peut être réalisée en toute sécurité.

Elle serait associée à une bonne récupération à domicile et des résultats visuels aussi bons, voire meilleurs, qu'avec une opération en deux temps.

Les scientifiques montrent une efficacité plus élevée avec l’implantation de lentilles multifocales.

Vision voilée, mauvaise perception des contrastes, vue des couleurs altérée, difficultés à distinguer les reliefs, taches dans le champ de vision… Ces signes indiquent une cataracte, une opacification du cristallin de l'œil principalement liée au vieillissement. Ce trouble peut aussi être causé par des maladies de l’œil ou à un traumatisme. Le tabagisme, l'exposition au soleil augmentent le risque de sa survenue.

Cataracte : "En cas d'atteinte des deux yeux, un œil est d'abord opéré, puis le deuxième"

Lorsque la cataracte entraîne une gêne dans les activités quotidiennes, le seul traitement efficace est la chirurgie, qui consiste à extraire le cristallin opacifié et le remplacer par une lentille artificielle équivalente. "En cas d'atteinte des deux yeux et en dehors de situations particulières, un œil est d'abord opéré, puis le deuxième, quelques semaines plus tard", indique l’Assurance Maladie. L’Hôpital Fondation Rothschild évoque un délai plus court de 8 jours entre l’opération de chaque œil.

En clair, opérer les deux yeux le même jour n’est pas recommandé en France. Pourtant, deux nouvelles recherches, présentées lors du 43ème Congrès de la Société européenne de chirurgie de la cataracte et de la réfraction (ESCRS), montrent que bénéficier d’une chirurgie de la cataracte bilatérale le même jour est efficace et ne semble pas gêner la capacité des patients à gérer leur propre vie à domicile.

62 % des patients opérés des deux yeux en même temps n’ont eu aucun besoin d'aide durant les 24 premières heures

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'hôpital régional de Silkeborg et de l'hôpital universitaire d'Aarhus (Danemark) ont, dans le cadre d’une première étude, demandé à 157 personnes opérées de la cataracte des deux yeux le même jour de répondre à un questionnaire sur leurs besoins d'assistance, immédiatement après leur retour à domicile, puis 24 heures plus tard. D’après les résultats, 88 % des participants pouvaient se déplacer seuls à domicile, 79 % parvenaient à préparer leurs repas et 51 % n'avaient pas besoin d'aide pour utiliser leur téléphone portable à leur retour à domicile après l'opération. Au total, 62 % ont déclaré n'avoir eu aucun besoin d'aide pendant les 24 premières heures. En revanche, 51 % avaient encore besoin d'aide pour utiliser leurs gouttes ophtalmiques.

Miser sur l'implantation de lentilles multifocales

Lors de la deuxième étude, des scientifiques londoniens ont recruté 10.192 opérés de la cataracte bilatérale entre décembre 2023 et décembre 2024. La plupart d'entre eux ont bénéficié d'une chirurgie bilatérale séquentielle différée, tandis que d'autres ont subi une chirurgie bilatérale séquentielle immédiate. Certains patients portaient des lentilles monofocales, qui offrent une vision nette à une distance donnée, tandis que d'autres portaient des lentilles multifocales, qui divisent la lumière pour permettre la mise au point à plusieurs distances, réduisant ainsi le recours aux lunettes de lecture ou de vision de loin.

Après avoir analysé plusieurs mesures de la vision des patients suite à l'opération, l’équipe a constaté 88 % des patients ayant reçu des lentilles multifocales le jour même étaient très proches de la cible, contre 67 % des patients ayant reçu des lentilles monofocales retardées et 71 % des patients ayant reçu des lentilles monofocales le jour même. Les données indiquent que 100 % des patients multifocales étaient proches de la cible, qu'ils aient été opérés des deux yeux le même jour ou à des dates différentes.

"Pour les patients, ces résultats sont encourageants. Ils suggèrent qu'une chirurgie de la cataracte bilatérale réalisée le même jour, notamment en association avec l'implantation de lentilles multifocales, peut offrir une excellente vision, réduire la dépendance aux lunettes et accélérer la récupération", ont conclu les auteurs des deux études.